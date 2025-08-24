Lavrov: nagy baj van, így nehéz lesz békét kötni Ukrajnával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök illegitim módon vezeti Ukrajnát, ezért különféle „jogi dokumentumok,” így egy potenciális békeszerződés aláírása is problémás lehet – fejtette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC műsorán.

Elismerjük, mint a rezsim de facto vezetője. Ilyen kapacitásban hajlandók is vagyunk vele találkozni. De ha a téma a jogi dokumentumok aláírása, ha eljutunk erre a pontra, mindenkinek látnia kell, hogy egy olyan ember kell, akinek legitimitása van. Az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij úrnak nincs ilyen”

– fejtette ki Lavrov.

Arra is kitért, hogy Vlagyimir Putyin szívesen találkozik Zelenszkij elnökkel, de jelenleg még nincs kész a találkozó napirendje, így belátható időn belül erre nem fog sor kerülni.

Oroszország rendszeresen azzal érvel, hogy szerintük Zelenszkij nem legitim vezető, mert 2024 tavaszán lejárt a mandátuma. A jelenlegi ukrán törvények szerint az elnök hatalmon maradhat, amíg statárium van érvényben az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images