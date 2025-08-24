  • Megjelenítés
Lavrov: nagy baj van, így nehéz lesz békét kötni Ukrajnával
Globál

Lavrov: nagy baj van, így nehéz lesz békét kötni Ukrajnával

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök illegitim módon vezeti Ukrajnát, ezért különféle „jogi dokumentumok,” így egy potenciális békeszerződés aláírása is problémás lehet – fejtette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC műsorán.

Elismerjük, mint a rezsim de facto vezetője. Ilyen kapacitásban hajlandók is vagyunk vele találkozni. De ha a téma a jogi dokumentumok aláírása, ha eljutunk erre a pontra, mindenkinek látnia kell, hogy egy olyan ember kell, akinek legitimitása van. Az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij úrnak nincs ilyen”

– fejtette ki Lavrov.

Arra is kitért, hogy Vlagyimir Putyin szívesen találkozik Zelenszkij elnökkel, de jelenleg még nincs kész a találkozó napirendje, így belátható időn belül erre nem fog sor kerülni.

Oroszország rendszeresen azzal érvel, hogy szerintük Zelenszkij nem legitim vezető, mert 2024 tavaszán lejárt a mandátuma. A jelenlegi ukrán törvények szerint az elnök hatalmon maradhat, amíg statárium van érvényben az országban.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna az oroszok Achilles-sarkát bombázza, a fél világ Putyin következő lépését lesi - Háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
natanz atomlétesítmény irán
Globál
Meghátrál Irán: nagyon jelentősen visszafognák az atomprogramot
Pénzcentrum
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility