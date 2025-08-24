  • Megjelenítés
Meghátrál Irán: nagyon jelentősen visszafognák az atomprogramot
Globál

Meghátrál Irán: nagyon jelentősen visszafognák az atomprogramot

Portfolio
Irán hajlandó lenne korlátozni nukleáris programját a további szankciók és katonai támadások elkerülése végett - írta meg a Telegraph.

A lap értesülései szerint Teherán kész jelentős engedményeket tenni nukleáris programjával kapcsolatosan, hogy

elkerüljön egy újabb támadást Izrael vagy az Egyesült Államok részéről.

A lap meg nem nevezett iráni tisztviselőkre hivatkozva közli, hogy Ali Laridzsáni, Ali Hámenei ajatollah vezető tanácsadója és a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács újonnan kinevezett titkára arra ösztönzi a vezetőket, hogy egyezzenek bele az uránium dúsításának 60%-ról 20%-ra történő csökkentésébe.

Az európai országok figyelmeztettek, hogy ha a hónap végéig nem történik kézzelfogható előrelépés a nukleáris kérdésben, készek visszaállítani azokat a szankciókat Iránnal szemben, amelyeket a 2015-ös nukleáris megállapodás keretében vontak vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

