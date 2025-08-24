Megszólaltak a szakértők a kurszki atomerőmű támadása után

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség megerősítette, hogy normális sugárzási szintet mértek a kurszki atomerőmű közelében, miután egy ukrán drón csapódott be a létesítmény közelében.

Az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve vasárnap közölte, hogy a sugárzási szintek normálisak az Ukrajnától 60 kilométerre található kurszki atomerőmű környékén.

Az erőmű tájékoztatása szerint

éjfél után légvédelmi rendszerek lőttek le egy drónt, amely az erőmű közelében robbant fel.

A támadás megrongált egy segédtranszformátort, ami miatt a 3-as reaktor teljesítményét 50 százalékkal csökkenteni kellett.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajna függetlenségi napján, augusztus 24-én legalább 95 ukrán drónt hatástalanítottak több mint egy tucat orosz régióban.

