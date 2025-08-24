  • Megjelenítés
Sikerről jelentett az orosz védelmi minisztérium: elfoglaltak egy települést
Sikerről jelentett az orosz védelmi minisztérium: elfoglaltak egy települést

Az orosz erők elfoglalták Filiia települést Ukrajna Dnyipropetrovszk régiójában az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint.

Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján

az orosz haderő elfoglalta Filiia települést Ukrajna Dnyipropetrovszk régiójában

- számolt be az Interfax orosz hírügynökség.

A rövid közlemény nem tartalmaz további részleteket a hadműveletről vagy annak stratégiai jelentőségéről, a Reuters sem tudta független forrásból megerősíteni a történteket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

