Úgy néz ki, nem lesz gyors béke Ukrajnában: már az amerikaiak is fél évről beszélnek

Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban.

„Olyan elnökünk van, aki energetikus diplomáciát folytat a gyilkolás leállítása érdekében. Ez helyénvaló, szerintem az amerikai embereknek erre büszkének kell lenniük és bármi is legyen ennek az eredménye,"

ha három, ha hat hónap múlva lesz vége a háborúnak – remélhetően nem ennél később

"– lehet, hogy büszkének kellene lennünk egy olyan elnökre, aki azon dolgozik, hogy leállítsa a gyilkolást” – mondta JD Vance alelnök.

Hozzátette: néha azt érzik, hogy „fantasztikus előrelépést tettek az oroszokkal,” máskor pedig „az elnököt nagyon frusztrálja az oroszok viselkedése.”

Továbbra is megtesszük, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy ezt az egészet lezárjuk: szerint előbb-utóbb ez meg fog valósulni”

– mondta az amerikai politikus.

Arra is kitért, hogy szerinte azon múlik, sikerül-e a háborút befejezni, hogy „az oroszok és az ukránok tudnak-e találni valamilyen közös nevezőt.”

Donald Trump egy hete két hetet adott az oroszoknak arra, hogy legalább egy elnöki szintű békecsúcsot hozzanak össze, Vance ennél láthatóan jóval óvatosabban fogalmazott.

