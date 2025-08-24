Újabb ukrán siker: orosz olajfinomítót is eltaláltak a függetlenség napján

Az ukrán hadsereg vasárnap bejelentette, hogy éjszakai támadást hajtott végre az oroszországi Szizrany olajfinomító ellen.

A Szamara régióban található létesítményt az orosz olajipari óriásvállalat, a Rosznyeft üzemelteti. Az ukrán katonai közlemény szerint a finomítót célzó csapást az éjszaka folyamán hajtották végre.

Ukrajna fokozta a támadásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen a függetlenség napján: korábban a kurszki atomerőművet is találat érte, az ust-lugai üzemanyag-exportterminál pedig ki is gyulladt.

Forrás: Reuters

