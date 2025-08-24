  • Megjelenítés
Újabb ukrán siker: orosz olajfinomítót is eltaláltak a függetlenség napján
Globál

Újabb ukrán siker: orosz olajfinomítót is eltaláltak a függetlenség napján

Portfolio
Az ukrán hadsereg vasárnap bejelentette, hogy éjszakai támadást hajtott végre az oroszországi Szizrany olajfinomító ellen.

A Szamara régióban található létesítményt az orosz olajipari óriásvállalat, a Rosznyeft üzemelteti. Az ukrán katonai közlemény szerint a finomítót célzó csapást az éjszaka folyamán hajtották végre.

Ukrajna fokozta a támadásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen a függetlenség napján: korábban a kurszki atomerőművet is találat érte, az ust-lugai üzemanyag-exportterminál pedig ki is gyulladt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-1214088478-biztonság-életmentés-katasztrófa-katasztrófavédelem-mentés-tűz-tűzeset-tűzoltó-védelem-veszély
Globál
Vasúti talpfák égnek Újpesten
Pénzcentrum
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility