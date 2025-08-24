Ukrajna az oroszok Achilles-sarkát bombázza, a fél világ Putyin következő lépését lesi - Háborús híreink vasárnap

Dróncsapás ért egy orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot
Ukrán dróntámadások érték Oroszország több energetikai létesítményét, ami a kurszki atomerőmű kapacitásának csökkenéséhez és az ust-lugai üzemanyag-exportterminál kigyulladásához vezetett.
Ukrajna légvédelmi rendszereket kap Norvégiától
A norvég kormány 7 milliárd koronás (696,12 millió dolláros) légvédelmi rendszert adományoz Ukrajnának.
Ukrajna fontos szövetségese megérkezett Kijevbe
Mark Carney kanadai miniszterelnök Kijevbe érkezett Ukrajna függetlenségének napján, és bejelentette, hogy Kanada fokozza támogatását az ország számára.
Két új rakétát tesztelt Oroszország szövetségese a határincidens után
Két "új" légvédelmi rakétát tesztelt Észak-Korea - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség.
A fél világ Putyin következő lépését lesi, Tump kőkemény döntés előtt áll - Háborús híreink vasárnap
Több energetikai létesítményt eltaláltak az ukránok.
"Fokozzák az ország támogatását".
"Ellenőrizhetetlen" konfrontációra figyelmeztettek.
