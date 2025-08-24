  • Megjelenítés
Ukrajna fontos szövetségese megérkezett Kijevbe
Globál

Ukrajna fontos szövetségese megérkezett Kijevbe

Portfolio
Mark Carney kanadai miniszterelnök Kijevbe érkezett Ukrajna függetlenségének napján, és bejelentette, hogy Kanada fokozza támogatását az ország számára.

A kanadai kormányfő vasárnap az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:

Ukrajna függetlenségének napján, és nemzetük történelmének e kritikus pillanatában Kanada fokozza támogatását és erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke érdekében Ukrajnában.

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke üdvözölte a kanadai miniszterelnök látogatását. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett bejegyzésében kiemelte: "Ezen a különleges napon – Ukrajna függetlenségének napján – különösen fontos számunkra, hogy érezzük barátaink támogatását. És Kanada mindig mellettünk állt."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1461031172-fegyver-háború-hadsereg-konfliktus-légierő-nemzeti-repülő-ukrajna-vadászgép-védelem
Globál
A fél világ Putyin következő lépését lesi, Tump kőkemény döntés előtt áll - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility