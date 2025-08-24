  • Megjelenítés
Ukrajna légvédelmi rendszereket kap Norvégiától
Ukrajna légvédelmi rendszereket kap Norvégiától

A norvég kormány 7 milliárd koronás (696,12 millió dolláros) légvédelmi rendszert adományoz Ukrajnának.

A norvég kormány vasárnap jelentette be, hogy

mintegy 7 milliárd norvég korona értékben biztosít légvédelmi rendszereket Ukrajna számára.

Az összeg amerikai dollárban kifejezve 696,12 millió dollárnak felel meg a jelenlegi árfolyamon.

Nemrég Mark Carney kanadai miniszterelnök is Kijevbe érkezett Ukrajna függetlenségének napján, és bejelentette, hogy

Kanada fokozza támogatását az ország számára.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

