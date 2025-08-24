  • Megjelenítés
Vance: Oroszország jelentős engedményeket tett a béke érdekében
Vance: Oroszország jelentős engedményeket tett a béke érdekében

JD Vance amerikai alelnök szerint Oroszország jelentős engedményeket tett az ukrajnai háború tárgyalásos rendezése érdekében, és bizakodó a békefolyamat előrehaladását illetően.

Az NBC "Meet the Press with Kristen Welker" című műsorában Vance kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök több engedményt is tett, köztük azt, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kap a jövőbeli orosz agresszióval szemben.

Úgy gondolom, az oroszok jelentős engedményeket tettek Trump elnöknek, először a konfliktus három és fél éve alatt

- mondta Vance a vasárnap sugárzott interjúban. "Elismerték, hogy nem fognak tudni bábkormányt létrehozni Kijevben, ami kezdetben fontos követelésük volt. És ami lényeges, elismerték, hogy Ukrajna területi integritására valamilyen biztonsági garancia fog vonatkozni."

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap sugárzott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna biztonságának garantálói között az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai is szerepelnének. Korábban szintén Vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt arról, milyen béke lenne számukra elfogadható:

Donald Trump elnök pénteken megújította fenyegetését, hogy szankciókat vezet be Oroszország ellen, ha két héten belül nem történik előrelépés az ukrajnai békés rendezés irányába, ami frusztrációját jelzi Moszkvával szemben egy héttel az alaszkai Putyinnal való találkozója után.

Vance elmondta, hogy a szankciókat eseti alapon mérlegelik, elismerve, hogy az új büntetőintézkedések valószínűleg nem késztetik Oroszországot arra, hogy tűzszüneti megállapodást kössön Ukrajnával.

Az alelnök példaként említette Trump bejelentését az indiai árukra kivetett további 25%-os vámról, amellyel Új-Delhit bünteti az orosz olajvásárlások miatt, mint olyan gazdasági nyomásgyakorlást, amelyet a béke érdekében alkalmaznának.

"Egyértelművé próbálta tenni, hogy Oroszországot újra be lehet vonni a világgazdaságba, ha leállítják az öldöklést, de továbbra is elszigetelve maradnak, ha nem hagyják abba" - mondta Vance.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

