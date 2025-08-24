Vance: Oroszország jelentős engedményeket tett a béke érdekében

Az NBC "Meet the Press with Kristen Welker" című műsorában Vance kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök több engedményt is tett, köztük azt, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kap a jövőbeli orosz agresszióval szemben.
Úgy gondolom, az oroszok jelentős engedményeket tettek Trump elnöknek, először a konfliktus három és fél éve alatt
- mondta Vance a vasárnap sugárzott interjúban. "Elismerték, hogy nem fognak tudni bábkormányt létrehozni Kijevben, ami kezdetben fontos követelésük volt. És ami lényeges, elismerték, hogy Ukrajna területi integritására valamilyen biztonsági garancia fog vonatkozni."
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap sugárzott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna biztonságának garantálói között az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai is szerepelnének. Korábban szintén Vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt arról, milyen béke lenne számukra elfogadható:
Donald Trump elnök pénteken megújította fenyegetését, hogy szankciókat vezet be Oroszország ellen, ha két héten belül nem történik előrelépés az ukrajnai békés rendezés irányába, ami frusztrációját jelzi Moszkvával szemben egy héttel az alaszkai Putyinnal való találkozója után.
Vance elmondta, hogy a szankciókat eseti alapon mérlegelik, elismerve, hogy az új büntetőintézkedések valószínűleg nem késztetik Oroszországot arra, hogy tűzszüneti megállapodást kössön Ukrajnával.
Az alelnök példaként említette Trump bejelentését az indiai árukra kivetett további 25%-os vámról, amellyel Új-Delhit bünteti az orosz olajvásárlások miatt, mint olyan gazdasági nyomásgyakorlást, amelyet a béke érdekében alkalmaznának.
"Egyértelművé próbálta tenni, hogy Oroszországot újra be lehet vonni a világgazdaságba, ha leállítják az öldöklést, de továbbra is elszigetelve maradnak, ha nem hagyják abba" - mondta Vance.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Von der Leyen az amerikai vámmegállapodásról: nem tökéletes, de jó
Megvédte az alkut.
Elmondták a profik, hogy melyik részvényt kell most venni
Izgalmas lehetőséget mutatunk.
Újabb ukrán siker: orosz olajfinomítót is eltaláltak a függetlenség napján
Nem az első győzelmi jelentés ma.
Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra
Nem jött be a kormány terve.
Zelenszkij elárulta, milyen békét szeretne Ukrajna
A függetlenség napján beszélt.
Egyre nagyobb a káosz: elfoglalják a brit szállodákat a menekültek
Lépett a kormány.
Félmillió embert evakuálnak, leáll a tömegközlekedés: pusztító tájfun közelít
Akár 170 kilométeres szél is lehet.
Megszólaltak a szakértők a kurszki atomerőmű támadása után
Egyelőre normál szinten a sugárzás.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?