Átvizsgálták Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt – Nyilatkozatot tett Putyin szövetségese
Átvizsgálták Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt – Nyilatkozatot tett Putyin szövetségese

Életétben először teljeskörű egészségügyi vizsgálaton esett át Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Nem tudni, a vizsgálatra miért volt szükség, a politikus elmondása szerint „elégedett” az eredménnyel.

Befolyásos politikai vezetőket általában rendszeresen vizsgálnak át orvosok, a mostani hír azért kirívó, mert

Lukasenka saját elmondása szerint sosem esett még át ilyen egészségügyi ellenőrzésen.

Arról nem beszél, hogy miért érezte szükségesnek, hogy most változtasson az eddigi tendencián. A fehérorosz vezető most 70 éves.

Boldog vagyok az eredmények miatt. Minden rendben van”

– nyilatkozta a politikus, aki arra is kitért, hogy nyitott arra is, hogy nyilvánosan közzétegye egészségügyi eredményeit.

Címlapkép: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

