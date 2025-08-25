Az összeomlás sincs kizárva Brüsszelben: válságot idézhet elő a megosztó kérdés

  • Megjelenítés
FONTOS Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Kormányválság fenyeget Belgiumban, ha a kabinet nem lép fel határozottabban Izraellel szemben, és nem ismeri el a palesztin államot - jelentette ki Maxime Prévot belga külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes hétfőn.

A De Standaard című flamand napilapnak adott interjújában Prévot, a vallon centrista Elkötelezettek (Les Engagés) párt politikusa kijelentette:

nem zárja ki, hogy teljes mértékben blokkolja a kormányzati kezdeményezéseket,

amennyiben egyes koalíciós partnereik – a frankofón liberális Reformer Mozgalom (MR) és a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) – továbbra is akadályozzák az Izraellel szembeni szigorúbb fellépést és a palesztin állam elismerését.

A kormánykoalíciós pártok közül az Elkötelezettek, a flamand kereszténydemokraták (CD&V) és a flamand szociáldemokrata Előre (Vooruit) egyaránt Palesztina elismerését sürgeti, szemben a N-VA és mindenekelőtt az MR ellenállásával. Prévot hozzátette:

Gáza ügye számunkra kulcskérdés. Nem engedhető meg, hogy egyetlen ember hozzáállása az egész ország hírnevét veszélyeztesse.

A külügyminiszter jelezte: a szerdai szűk körű kormányülésre konkrét javaslatokat tartalmazó feljegyzést készít, amelyben szerepel

  • Palesztina elismerése,
  • Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági, és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter Belgiumba való belépésének megtiltása,
  • az Izrael által megszállt területekről származó áruk importjának leállítása,
  • valamint az Izraelbe irányuló fegyverszállítmányok tranzitjának megakadályozása.

"El sem tudom képzelni, hogy Belgium azon kevés ország között legyen, amely nem ismeri el Palesztinát. Ha erről lemaradunk, az Belgium nemzetközi megítélésére nézve katasztrofális lesz" - hangsúlyozta Prévot.

