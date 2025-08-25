Benyújtották a javaslatot: legálissá válhat a kínzás Oroszországban

Az orosz állami média szerint a kormány benyújtotta a javaslatot az 1987. november 26-i kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséről szóló európai egyezmény felmondására.
A fenti egyezményt az Európai Tanács tagjai írták alá 1987-ben, hatályba 1989-ben lépett (a 7. ratifikációt követően). Jelenleg az Európa Tanács valamennyi jelenlegi tagállama részes fél, ugyanakkor nyitott nem tagállamok számára is, így Oroszország 1996-ban alá is írta, majd 1998-ban ratifikálta.
Oroszország ezidáig részes fél maradt az egyezményben, habár a szerződés által létrehívott CPT (Európai Kínzásmegelőzési Bizottság) 2022 óta nem tudja ellenőrizni, hogy Moszkva betartja-e az egyezményben foglaltakat.
A bizottság többször igyekezett ukrán hadifoglyokat tartó intézményeket meglátogatni.
A CPT feladata a szabadságuktól megfosztott személyeket fogva tartó intézmények látogatása, és ellenőrzése. A tagállamokban teljes körű belépési joga van az ellenőröknek minden fogva tartási intézménybe, bánásmódot és tartási körülményeket vizsgálnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Bemondta Donald Trump: ekkor születhet döntés a békéről
Cél, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között.
Súlyos szintet ért el az orosz morál leépülése: drákói szabályokat vetettek ki a katonákra
Állítólag pokoli körülményeket teremtettek a parancsnokok.
Váratlan helyeken indult orosz offenzíva, kilométerekre szakították át a frontvonalat Putyin katonái
Az ukrán ellentámadás egyik legnagyobb sikere került végveszélybe.
Friss felvételek: csúnyán betalált az ukrán támadás, porig rombolták Novosahtinszket
Ez biztosan visszaveti az orosz termelést.
Megszólalt Warren Buffett, szakad egy részvény árfolyama
Nem örülnek a befektetők.
Csúnyán keresztbe tett Ukrajnának egyik leghűségesebb szövetségese - Akár a teljes frontvonal is összeomolhat
Megszűnteti a nélkülözhetetlen támogatást.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.