Benyújtották a javaslatot: legálissá válhat a kínzás Oroszországban

Az orosz állami média szerint a kormány benyújtotta a javaslatot az 1987. november 26-i kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséről szóló európai egyezmény felmondására.

A fenti egyezményt az Európai Tanács tagjai írták alá 1987-ben, hatályba 1989-ben lépett (a 7. ratifikációt követően). Jelenleg az Európa Tanács valamennyi jelenlegi tagállama részes fél, ugyanakkor nyitott nem tagállamok számára is, így Oroszország 1996-ban alá is írta, majd 1998-ban ratifikálta.

Oroszország ezidáig részes fél maradt az egyezményben, habár a szerződés által létrehívott CPT (Európai Kínzásmegelőzési Bizottság) 2022 óta nem tudja ellenőrizni, hogy Moszkva betartja-e az egyezményben foglaltakat.

A bizottság többször igyekezett ukrán hadifoglyokat tartó intézményeket meglátogatni.

A CPT feladata a szabadságuktól megfosztott személyeket fogva tartó intézmények látogatása, és ellenőrzése. A tagállamokban teljes körű belépési joga van az ellenőröknek minden fogva tartási intézménybe, bánásmódot és tartási körülményeket vizsgálnak.

