Bezárt a Keleti pályaudvar

A forgalmi változások jelentősen érintik a
- győri,
- pécsi,
- hatvani-miskolci
- és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket,
ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte.
Ezek a HÉV, VOLÁN és a BKK járataival is elérhetők a főváros minden részéről. Az átszállópontok a következők:
- Kőbánya felső,
- Rákos,
- Újpest,
- a Nyugati pályaudvar
- és Budapest-Kelenföld.
A MÁV közlése szerint az érintett fővárosi járatokkal és a MÁVbuszokkal számos eljutási lehetőséget biztosítanak belvárosi irányba ezekről a helyszínekről. A kialakított átszállási pontokon a MÁV-csoport munkatársai személyesen segítik a közlekedőket.
Kiemelt átszállópont Kőbánya felső,
ahonnan a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként indulnak a MÁVbuszok, valamint csúcsidőben 4 percenként indulnak, de egész nap sűrűbben mennek a Blaha Lujza térre közlekedő 37-37A villamosok.
A MÁV azt ígéri, a vonatokat és az alternatív járatokat, azok összehangoltságát, valamint az utasforgalmat is folyamatosan figyelemmel kísérik majd, így módosítani tudják a forgalmi és menetrendeket.
Mint írták, a nemzetközi vonatok esetében jelentős menetrendi változásokkal kell számolni, a korábban megvásárolt menetjegyek esetében is módosítások vannak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest.
A menetrendmódosítások és az átszállások miatt ugyanakkor az utazási idő megnövekedhet belföldön és külföldön egyaránt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
