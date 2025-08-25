  • Megjelenítés
Bezárt a Keleti pályaudvar
Bezárt a Keleti pályaudvar

A nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én négy hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak - közölte honlapján a MÁV.

A forgalmi változások jelentősen érintik a

  • győri,
  • pécsi,
  • hatvani-miskolci
  • és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket,

ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte.

Ezek a HÉV, VOLÁN és a BKK járataival is elérhetők a főváros minden részéről. Az átszállópontok a következők:

  • Kőbánya felső,
  • Rákos,
  • Újpest,
  • a Nyugati pályaudvar
  • és Budapest-Kelenföld. 
keleti_kizaras_250825-0920_hu_eng_0806_0 MÁV keleti
Forrás: mavcsoport.hu/keleti

A MÁV közlése szerint az érintett fővárosi járatokkal és a MÁVbuszokkal számos eljutási lehetőséget biztosítanak belvárosi irányba ezekről a helyszínekről. A kialakított átszállási pontokon a MÁV-csoport munkatársai személyesen segítik a közlekedőket.

Kiemelt átszállópont Kőbánya felső,

ahonnan a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként indulnak a MÁVbuszok, valamint csúcsidőben 4 percenként indulnak, de egész nap sűrűbben mennek a Blaha Lujza térre közlekedő 37-37A villamosok.

A MÁV azt ígéri, a vonatokat és az alternatív járatokat, azok összehangoltságát, valamint az utasforgalmat is folyamatosan figyelemmel kísérik majd, így módosítani tudják a forgalmi és menetrendeket.

Mint írták, a nemzetközi vonatok esetében jelentős menetrendi változásokkal kell számolni, a korábban megvásárolt menetjegyek esetében is módosítások vannak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest.

A menetrendmódosítások és az átszállások miatt ugyanakkor az utazási idő megnövekedhet belföldön és külföldön egyaránt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

