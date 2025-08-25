Bezárt a Keleti pályaudvar

A forgalmi változások jelentősen érintik a

győri ,

, pécsi ,

, hatvani-miskolci

és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket,

ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte.

Ezek a HÉV, VOLÁN és a BKK járataival is elérhetők a főváros minden részéről. Az átszállópontok a következők:

Kőbánya felső,

Rákos,

Újpest,

a Nyugati pályaudvar

és Budapest-Kelenföld.

Forrás: mavcsoport.hu/keleti

A MÁV közlése szerint az érintett fővárosi járatokkal és a MÁVbuszokkal számos eljutási lehetőséget biztosítanak belvárosi irányba ezekről a helyszínekről. A kialakított átszállási pontokon a MÁV-csoport munkatársai személyesen segítik a közlekedőket.

Kiemelt átszállópont Kőbánya felső,

ahonnan a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként indulnak a MÁVbuszok, valamint csúcsidőben 4 percenként indulnak, de egész nap sűrűbben mennek a Blaha Lujza térre közlekedő 37-37A villamosok.

A MÁV azt ígéri, a vonatokat és az alternatív járatokat, azok összehangoltságát, valamint az utasforgalmat is folyamatosan figyelemmel kísérik majd, így módosítani tudják a forgalmi és menetrendeket.

Mint írták, a nemzetközi vonatok esetében jelentős menetrendi változásokkal kell számolni, a korábban megvásárolt menetjegyek esetében is módosítások vannak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest.

A menetrendmódosítások és az átszállások miatt ugyanakkor az utazási idő megnövekedhet belföldön és külföldön egyaránt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt