Csúnyán keresztbe tett Ukrajnának egyik leghűségesebb szövetségese - Akár a teljes frontvonal is összeomolhat
Csúnyán keresztbe tett Ukrajnának egyik leghűségesebb szövetségese - Akár a teljes frontvonal is összeomolhat

Karol Nawrocki lengyel elnök legújabb vétója veszélyezteti Ukrajna Starlink internet-hozzáférését, amely kritikus fontosságú a háborús kommunikációban - jelentette a Kyiv Independent.

Karol Nawrocki lengyel elnök augusztus 25-én megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását.

Ugyanakkor ez a törvény, nevétől eltérően, számos egyéb forrást is biztosított Ukrajnának, mint például

a Starlink rendszerek lengyel finanszírozását is, amely így október 1-jétől megszűnik.

Lengyelország a háború kezdete óta finanszírozza Ukrajna Starlink-rendszereit, amelyek leginkább a frontvonalban harcoló katonák számára kulcsfontosságúak, sőt, a drónvezérléshez, csapatmozgások összehangolásához, és valós idejű adatok közvetítéséhez is nélkülözhetetlennek számítanak.

Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes az X-en bírálta a döntést:

Ez a vége a Starlink internetnek, amelyet Lengyelország biztosít a háborút vívó Ukrajnának. El sem tudok képzelni jobb ajándékot Putyin csapatainak, mint Ukrajna leválasztását az internetről.

Nawrocki elnök a döntést követően hangsúlyozta, hogy Lengyelország stratégiai érdekei nem változtak, és Oroszország továbbra is "a legnagyobb biztonsági fenyegetés". Ugyanakkor hozzátette: "3,5 év után azonban a pénzügyi, társadalmi és politikai helyzet alapvetően megváltozott. A javasolt törvényt ma korrigálni kell."

Mihajlo Fedorov ukrán digitális átalakulásért felelős miniszter április 3-án jelentette be, hogy Lengyelország 5000 további Starlink terminált biztosított a kritikus infrastruktúra számára. A háború kezdete óta Ukrajna több mint 50 000 Starlink terminált kapott, amelyből Lengyelország közel 30 000-et biztosított – ez a legnagyobb hozzájárulás egyetlen országtól.

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

