Csúnyán keresztbe tett Ukrajnának egyik leghűségesebb szövetségese - Akár a teljes frontvonal is összeomolhat

Karol Nawrocki lengyel elnök augusztus 25-én megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását.
Ugyanakkor ez a törvény, nevétől eltérően, számos egyéb forrást is biztosított Ukrajnának, mint például
a Starlink rendszerek lengyel finanszírozását is, amely így október 1-jétől megszűnik.
Lengyelország a háború kezdete óta finanszírozza Ukrajna Starlink-rendszereit, amelyek leginkább a frontvonalban harcoló katonák számára kulcsfontosságúak, sőt, a drónvezérléshez, csapatmozgások összehangolásához, és valós idejű adatok közvetítéséhez is nélkülözhetetlennek számítanak.
Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes az X-en bírálta a döntést:
Ez a vége a Starlink internetnek, amelyet Lengyelország biztosít a háborút vívó Ukrajnának. El sem tudok képzelni jobb ajándékot Putyin csapatainak, mint Ukrajna leválasztását az internetről.
Nawrocki elnök a döntést követően hangsúlyozta, hogy Lengyelország stratégiai érdekei nem változtak, és Oroszország továbbra is "a legnagyobb biztonsági fenyegetés". Ugyanakkor hozzátette: "3,5 év után azonban a pénzügyi, társadalmi és politikai helyzet alapvetően megváltozott. A javasolt törvényt ma korrigálni kell."
Mihajlo Fedorov ukrán digitális átalakulásért felelős miniszter április 3-án jelentette be, hogy Lengyelország 5000 további Starlink terminált biztosított a kritikus infrastruktúra számára. A háború kezdete óta Ukrajna több mint 50 000 Starlink terminált kapott, amelyből Lengyelország közel 30 000-et biztosított – ez a legnagyobb hozzájárulás egyetlen országtól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
