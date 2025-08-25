  • Megjelenítés
FONTOS Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Ekkor robbanhat be újra a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint
Ekkor robbanhat be újra a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint

Portfolio
Az Észak-Atlanti-térség első idei hurrikánja erre a hétre már jócskán veszített az erejéből, ciklonná gyengülve azonban a héten eléri majd Európa partjait is. A ciklonáli s hatások miatt az előrejelzések szerint újra kánikula köszönthet be Magyarországon, pénteken akár 37 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel, amit szombaton egy hidegfront enyhít majd - számolt be az Időkép.

Az Európa nyugati partjai felé közeledő, mérsékelt övi ciklonná szelídült Erin jelentős hatással lesz térségünk időjárására az elkövetkező napokban. A vihar az Egyesült Államok keleti partjainál a múlt hét folyamán hatalmas hullámokat keltett, egyes térségekben pedig evakuációba is kezdtek miatta. Végül a vihar azonban nem érte el a szárazföldet.

Az azóta már jócskán leszelídült Erin hurrikán a következő napokban eléri majd Nyugat-Európa partjait is. A meteorológiai rendszer előoldalán kialakuló déli-délnyugati áramlás Afrika irányából szubtrópusi eredetű légtömegeket szállít előbb Nyugat-, majd Közép-Európába. Ennek következtében

a következő napokban fokozatos felmelegedésre számíthatunk bőséges napsütéssel, csapadék nélkül.

Holnaptól már a 30 Celsius-fokot is elérheti a hőmérséklet egyes területeken, majd folytatódik a melegedés. A strandidő visszatérésével igazi kánikula várható az ország teljes területén.

A hőhullám pénteken éri el tetőpontját, amikor az ország nagy részén 35 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, a legmelegebb régiókban pedig akár 36-37 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

A forróságot szombaton enyhülés követi, amikor a ciklon hidegfrontja eléri térségünket.

Ennek hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és a hőmérséklet több fokkal csökken majd, de a múlt hétvégihez hasonló drasztikus lehűlésre nem kell számítani.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
