Elárulta Donald Trump, miért nem tudják megvalósítani a várva várt orosz-ukrán elnöki találkozót

Az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák kérdése jelentős akadályt képez az orosz-ukrán háború lezárásában.
Trump elmondta, hogy az augusztus 15-i alaszkai találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megvitatták országaik hatalmas nukleáris arzenáljának korlátozását, amint az ukrajnai válság megoldódik.
Szeretnénk a nukleáris leszerelést. Ez túl nagy hatalom, és erről is beszéltünk. Ez is része a megoldásnak, de előbb véget kell vetnünk a háborúnak
- nyilatkozta Trump az Ovális Irodában összegyűlt újságíróknak.
Arra a kérdésre, hogy Putyin miért vonakodik tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Trump egyszerűen azt válaszolta:
Mert nem kedveli őt. Nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
