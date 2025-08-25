Elárulta Donald Trump, miért nem tudják megvalósítani a várva várt orosz-ukrán elnöki találkozót

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy nem tárgyalt konkrét biztonsági garanciákról Ukrajna számára, ugyanakkor megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét az ország támogatása mellett. Az amerikai elnök újságírói kérdésre azt is elárulta, mi a legnagyobb akadálya a Volodimir Zelenszkij-Vlagyimir Putyin találkozónak.

Az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák kérdése jelentős akadályt képez az orosz-ukrán háború lezárásában.

Trump elmondta, hogy az augusztus 15-i alaszkai találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megvitatták országaik hatalmas nukleáris arzenáljának korlátozását, amint az ukrajnai válság megoldódik.

Szeretnénk a nukleáris leszerelést. Ez túl nagy hatalom, és erről is beszéltünk. Ez is része a megoldásnak, de előbb véget kell vetnünk a háborúnak

- nyilatkozta Trump az Ovális Irodában összegyűlt újságíróknak.

Arra a kérdésre, hogy Putyin miért vonakodik tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Trump egyszerűen azt válaszolta:

Mert nem kedveli őt. Nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást.

