Először fertőzött meg embert a húsevő parazita Amerikában: halált okozhat a pusztító féreg

A húsevő "újvilági" csavarféreglégy (screwworm) nőstényei a melegvérű állatok sebeibe rakják petéiket, amelyekből kikelve a lárvák éles szájszervükkel befúrják magukat a gazdaállat élő szöveteibe. Egy kifejlett szarvasmarhát mindössze 10 nap alatt képes elpusztítani.
A fertőzés kezelés nélkül végzetes lehet.
A marylandi egészségügyi tárca és az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) által vizsgált esetet augusztus 4-én erősítették meg újvilági csavarféreg-fertőzésként.
Az eset egy Salvadorból visszatért beteggel kapcsolatos
– közölte Andrew G. Nixon, az amerikai egészségügyi tárca szóvivője a Reutersszel. Korábbi sajtóinformációk arról szóltak, hogy egy Guatemalából visszautazott marylandi lakosnál azonosították a fertőzést, de Nixon erre a kérdésre nem tért ki.
Az Egyesült Államokban a közegészségügyi kockázat ennek a behozatalnak köszönhetően nagyon alacsony
– intett nyugalomra a szóvivő.
A marylandi beteget már kezelik, és megelőző intézkedéseket is hoztak. Az amerikai kormányzat idén nem regisztrált egyetlen állati fertőzést sem.
A fertőzés kezelése rendkívül megterhelő, ugyanis akár több száz lárva eltávolítását és a sebek alapos fertőtlenítését igényli.
Korai kezeléssel azonban jók a túlélési esélyek.
Az eset várhatóan felkavarja a marhahús- és szarvasmarha-piacot, ahol már most is rekordmagas árak tapasztalhatók a szűkös kínálat miatt. Az Egyesült Államok évente több mint 1 millió szarvasmarhát importál Mexikóból. A csavarféreg-járvány akár 1,8 milliárd dolláros kárt is okozhat Texasnak, a legnagyobb szarvasmarha-tenyésztő amerikai államnak.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) csapdákat állított fel és lovas járőröket küldött az amerikai-mexikói határra, de a tárcát kritika érte, amiért nem lépett fel gyorsabban egy texasi sterillégy-tenyésztő üzem létrehozásával.
Brooke Rollins amerikai mezőgazdasági miniszter egy héttel ezelőtt jelentette be a létesítmény építését, ahol
nagy mennyiségű hím legyet tenyésztenek és sterilizálnak, majd szabadon engedik őket,
hogy a vadon élő nőstényekkel párosodjanak, ami idővel a populáció összeomlásához vezet Az 1960-as években ezzel a módszerrel sikerült kiirtani a húsevő legyet az Egyesült Államokban, de az utóbbi években a csavarféreg áttörte a "sterilllégyhatárt" Latin-Amerikában.
Mexikó szintén lépéseket tett a kártevő terjedésének megakadályozására, és egy 51 millió dolláros sterillégyüzem építésébe kezdett. Az USDA szerint
hetente 500 millió sterillegyet kellene kibocsátani,
hogy visszaszorítsák a parazitát a Panama és Kolumbia között fekvő Darién régióig.
Címlapkép forrása: Ramdan Fatoni via Getty Images
