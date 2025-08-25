Félelmetes fegyverrel álltak elő az ukránok: a „Hosszú Neptuntól” retteghet Moszkva

Immáron 1000 kilométeres hatótávolságra képesek csapást mérni az ukránok a „Hosszú Neptun” rakétával. A fejlesztést az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én villantották meg. Bár csak egy rövid videórészlet erejéig villantották meg, a jellegzetes formájáról a katonai szakértők biztosak benne, hogy a megnevezett rakétáról van szó. A felismerésben a rakéta X-formájú, összecsukható szárnyak segítettek.
Ukraine unveils its new Long Neptune cruise missile.It’s a larger version of the anti-ship missile Neptune and has longer range (1000+ km compared to 200+ km)Long Neptun has been used in battle since a couple of months ago. Mass-production has started. pic.twitter.com/LgR4gIOV3R https://t.co/LgR4gIOV3R— Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2025
A becslések alapján a rakéta hossza meghaladja a 6 métert gyorsítórakéta nélkül. Az előző változat mintegy másfél méterrel volt rövidebb. A test középső részének átmérője is megnövekedett, a korábbi 38 centiméterről 50 centire.
A formai változások elsődleges oka az üzemanyag-mennyiség megnövekedett igénye, mivel így tud nagyobb távolságot megtenni a fegyver.
Azt nem tudni pontosan, hogy milyen célokra fejlesztették, viszont annyit lehet tudni róla, hogy földi célpontok elleni csapásokhoz tervezték.
A projekt 2023 novemberében lett ismert, de Kijev igyekezett a legnagyobb titokban tartani a „Hosszú Neptun” munkálatait. 2025 márciusáig nem is érkezett róla több információ, akkor viszont Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy mintegy 1000 kilométeres hatótávolságú rakétáról lesz szó. Az R-360-as Neptunt hajóellenes rakétának szánták, mintegy 870 kilogrammot nyomott és 280 kilométeres távolságra volt képes mintegy 150 kilogrammos robbanófejjel. Az új fejlesztés adatai egyelőre nem ismertek, de valószínűleg ennél nagyobb tömeget fog jelenteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Összeomlott a dán energiaóriás a tőzsdén: szinte kész volt a cég gigaprojektja, amikor közbeszólt az amerikai kormány
Nagy csapás érte a vállalatot.
Sokkok rázzák meg a világot, így lehet ütésállóbb Magyarország
Braun Erik elemzése.
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss számok.
Elképesztő tengeri fogás akadt a hatóságok horgára: 10,3 tonna kokaint foglaltak le
18 embert letartóztattak.
Közel 20 milliárd dolláros üzlet készül: a Dr Pepper gyártója szemet vetett a Jacobs kávé mögötti cégre
Kilőtt a JDE Peet's árfolyama.
Hamarosan indulhat az ostrom: állítólag elérték a stratégiai fontosságú várost az orosz katonák
Már a külvárosban mennek a harcok.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.