Félelmetes fegyverrel álltak elő az ukránok: a „Hosszú Neptuntól” retteghet Moszkva
Portfolio
Ukrajna 2023 végén ismertette, hogy dolgoznak a Neptun R-360-as cirkálórakéta hatótávolságának megnövelésén. Az RBC Ukraine szerint mostanra lett kész a projekt.

Immáron 1000 kilométeres hatótávolságra képesek csapást mérni az ukránok a „Hosszú Neptun” rakétával. A fejlesztést az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én villantották meg. Bár csak egy rövid videórészlet erejéig villantották meg, a jellegzetes formájáról a katonai szakértők biztosak benne, hogy a megnevezett rakétáról van szó. A felismerésben a rakéta X-formájú, összecsukható szárnyak segítettek.

A becslések alapján a rakéta hossza meghaladja a 6 métert gyorsítórakéta nélkül. Az előző változat mintegy másfél méterrel volt rövidebb. A test középső részének átmérője is megnövekedett, a korábbi 38 centiméterről 50 centire.

A formai változások elsődleges oka az üzemanyag-mennyiség megnövekedett igénye, mivel így tud nagyobb távolságot megtenni a fegyver.

Azt nem tudni pontosan, hogy milyen célokra fejlesztették, viszont annyit lehet tudni róla, hogy földi célpontok elleni csapásokhoz tervezték.

A projekt 2023 novemberében lett ismert, de Kijev igyekezett a legnagyobb titokban tartani a „Hosszú Neptun” munkálatait. 2025 márciusáig nem is érkezett róla több információ, akkor viszont Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy mintegy 1000 kilométeres hatótávolságú rakétáról lesz szó. Az R-360-as Neptunt hajóellenes rakétának szánták, mintegy 870 kilogrammot nyomott és 280 kilométeres távolságra volt képes mintegy 150 kilogrammos robbanófejjel. Az új fejlesztés adatai egyelőre nem ismertek, de valószínűleg ennél nagyobb tömeget fog jelenteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

