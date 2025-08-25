Félelmetes fegyverrel álltak elő az ukránok: a „Hosszú Neptuntól” retteghet Moszkva

Immáron 1000 kilométeres hatótávolságra képesek csapást mérni az ukránok a „Hosszú Neptun” rakétával. A fejlesztést az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én villantották meg. Bár csak egy rövid videórészlet erejéig villantották meg, a jellegzetes formájáról a katonai szakértők biztosak benne, hogy a megnevezett rakétáról van szó. A felismerésben a rakéta X-formájú, összecsukható szárnyak segítettek.

Ukraine unveils its new Long Neptune cruise missile.It’s a larger version of the anti-ship missile Neptune and has longer range (1000+ km compared to 200+ km)Long Neptun has been used in battle since a couple of months ago. Mass-production has started. pic.twitter.com/LgR4gIOV3R https://t.co/LgR4gIOV3R — Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2025

A becslések alapján a rakéta hossza meghaladja a 6 métert gyorsítórakéta nélkül. Az előző változat mintegy másfél méterrel volt rövidebb. A test középső részének átmérője is megnövekedett, a korábbi 38 centiméterről 50 centire.

A formai változások elsődleges oka az üzemanyag-mennyiség megnövekedett igénye, mivel így tud nagyobb távolságot megtenni a fegyver.

Azt nem tudni pontosan, hogy milyen célokra fejlesztették, viszont annyit lehet tudni róla, hogy földi célpontok elleni csapásokhoz tervezték.

A projekt 2023 novemberében lett ismert, de Kijev igyekezett a legnagyobb titokban tartani a „Hosszú Neptun” munkálatait. 2025 márciusáig nem is érkezett róla több információ, akkor viszont Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy mintegy 1000 kilométeres hatótávolságú rakétáról lesz szó. Az R-360-as Neptunt hajóellenes rakétának szánták, mintegy 870 kilogrammot nyomott és 280 kilométeres távolságra volt képes mintegy 150 kilogrammos robbanófejjel. Az új fejlesztés adatai egyelőre nem ismertek, de valószínűleg ennél nagyobb tömeget fog jelenteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio