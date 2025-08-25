Fontos tudományos felfedezést tettek a koffeinről: lehet jobb, ha ekkor inkább kerüljük a kávét?

Egy nemzetközi kutatócsoport 94 különböző kémiai anyag hatását vizsgálta az E. coli baktériumra, különös tekintettel arra, hogyan változtatják meg a sejtek anyagfelvételét és -leadását szabályozó rendszereket.
A vizsgált anyagok mintegy harmada ténylegesen befolyásolta a sejtek anyagforgalmával kapcsolatos génaktivitást,
de a koffein hatása különösen szembetűnő volt.
Ennek hatására az E. coli kevesebb antibiotikumot vett fel, beleértve az antibiotikumnak minősülő ciprofloxacint is.
Adataink azt mutatják, hogy számos anyag finoman, de rendszerszinten befolyásolhatja a baktériumok génszabályozását
- mondta Christoph Binsfeld mikrobiológus a német Würzburgi Egyetemről.
A kutatás az úgynevezett alacsony szintű antibiotikum-rezisztenciát vizsgálja, amely nem a baktériumok közvetlen alkalmazkodását és ellenálláát jelenti a célzott kezeléssel szemben, hanem a génműködés és a környezeti válaszok finom változásaira utal.
Azt is kimutatták, hogy egy Rob nevű fehérje a korábban feltételezettnél nagyobb szerepet játszik a baktériumsejtek anyagforgalmának szabályozásában. Ez a fehérje a kutatók által észlelt változások mintegy harmadában vett részt, beleértve a koffein által kiváltott hatásokat is.
A koffein események láncolatát indítja el, amely a Rob génszabályozóval kezdődik, és az E. coli több transzportfehérjéjének megváltozásával végződik – ami végül az olyan antibiotikumok, mint a ciprofloxacin csökkent felvételéhez vezet
- magyarázta Ana Rita Brochado biológiai mérnök a Tübingeni Egyetemről.
Fontos megjegyezni, hogy a kutatás laboratóriumi kísérleteken alapul, és
még nem teljesen világos, hogyan működik mindez emberi szervezetben, vagy mennyi kávét kellene fogyasztani ahhoz, hogy észrevehető hatást gyakoroljon az antibiotikumos kezelésre.
A kutatók azt is felfedezték, hogy az antibiotikum-gyengítő hatás nem jelentkezett a Salmonella enterica baktériumoknál, amelyek közeli rokonai az E. colinak. Ez a reakció, úgy tűnik, csak bizonyos baktériumfajokra jellemző.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
