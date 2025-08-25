Fordulóponthoz érkezett Moszkva: megvan az első régió, ahol teljes tilalmat vezettek be a lakossági értékesítésre

A Kuril-szigeteken található orosz Kuril körzetben bizonytalan ideig felfüggesztették az AI-92-es (92-es oktánszámú) típusú benzin értékesítését, az oroszországi Szahalin régióban. Erről a kerület vezetője Konsztantyin Isztomin tájékoztatta a lakosságot.
Mint írja, a megmaradt készletet a speciális szolgálatok számára különítették el.
Az egyelőre nem világos, mikor oldhatják fel a korlátozásokat.
Korábban az ukrán hírszerzés arról írt: az orosz finomítók elleni támadások következtében Oroszország egyre súlyosabb üzemanyag-válságban szenved, több régió (köztük a Kuril-szigetek is) napi 10 literre korlátozta a lakossági felhasználást. Ezekben a régiókban csak a különleges szolgálatok, a sürgősségi szolgálatok és a régió létfontosságú tevékenységét biztosító vállalkozások kapnak benzint, elsőbbségi alapon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
