Friss felvételek: csúnyán betalált az ukrán támadás, porig rombolták Novosahtinszket
Friss felvételek: csúnyán betalált az ukrán támadás, porig rombolták Novosahtinszket

Öt napon keresztül lángolt a novosahtinszki olajfinomító, most friss felvételek alapján nagyon úgy tűnik, porig égett a tárolótartályok jelentős többsége.

Novosahtinszket augusztus 21-én éjjel érte dróncsapás, beszámolók szerint az olajfinomító nyugati végénél, az egyik tárolótartályt érte találat. A lángok legalább öt napig tomboltak, a NASA Firms adatai alapján a tüzet eloltották.

A károk ugyanakkor igencsak súlyosak:

a tárolótartályok közül szinte mindegyik teljesen megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott.

A friss felvételek alapján 3, legfeljebb 4 maradhatott sértetlen, ez a teljes tárolókapacitás alig 25 százaléka.

Az ottani finomító elsősorban exportra értékesíti az üzemanyagot, és éves kapacitása 5 millió tonna olaj, azaz körülbelül napi 100 000 hordó.

