Friss felvételek: csúnyán betalált az ukrán támadás, porig rombolták Novosahtinszket

Öt napon keresztül lángolt a novosahtinszki olajfinomító, most friss felvételek alapján nagyon úgy tűnik, porig égett a tárolótartályok jelentős többsége.

Novosahtinszket augusztus 21-én éjjel érte dróncsapás, beszámolók szerint az olajfinomító nyugati végénél, az egyik tárolótartályt érte találat. A lángok legalább öt napig tomboltak, a NASA Firms adatai alapján a tüzet eloltották.

A károk ugyanakkor igencsak súlyosak:

a tárolótartályok közül szinte mindegyik teljesen megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott.

New satellite images from Dnipro Osint show the western section of the Novoshakhtinsk oil refinery in ruins, with up to 16 storage tanks either heavily damaged or completely destroyed by fire. FIRMS data shows no active fires now, suggesting the blaze has either been extinguished… pic.twitter.com/NDysT2p5YZ https://t.co/NDysT2p5YZ — NOELREPORTS (@NOELreports) August 25, 2025

A friss felvételek alapján 3, legfeljebb 4 maradhatott sértetlen, ez a teljes tárolókapacitás alig 25 százaléka.

Az ottani finomító elsősorban exportra értékesíti az üzemanyagot, és éves kapacitása 5 millió tonna olaj, azaz körülbelül napi 100 000 hordó.

