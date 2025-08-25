  • Megjelenítés
Függőséget okoz a sok kütyü? Naponta 8 órát ül képernyő előtt az átlagos gyerek
Függőséget okoz a sok kütyü? Naponta 8 órát ül képernyő előtt az átlagos gyerek

Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban a gyermekek túlzott képernyőhasználata miatt, arra intve, hogy az függőséghez vezethet, és komolyan veszélyeztetheti a kiskorúak fejlődését.

A virológusként ismertté vált szakember a Rheinische Post című lapnak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy

a gyerekek körében a digitális eszközök túlzott használata egyre inkább függőségre utaló jeleket mutat.

Szerinte tudományos vizsgálatok igazolják, hogy azok a fiatalok, akik életkoruknak nem megfelelő tartalmakat néznek, sokkal hajlamosabbá válnak a kábítószer-használatra is.

A drogügyi megbízott kifejtette, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint a gyerekek átlagosan

  • naponta négy órát töltenek el a közösségi médiával,
  • további két órát számítógépes játékokkal,
  • és újabb két órát a különféle streaming-szolgáltatásokat használva.

Ezek ijesztően magas számok. Az ember elgondolkodik, mikor jut idejük egyáltalán alvásra?

- jegyezte meg Streeck, hozzátéve:

mindez a gyerekek szabadidejéből vesz el fontos órákat, ami a szociális készségek, a mozgás és az érzékszervek fejlődését támogatná.

Ugyanakkor bírálta az általános iskolások körében sokat emlegetett teljes mobiltelefon-tilalmat.

Nem az a cél, hogy elzárjuk a gyerekeket a médiától, hanem az, hogy megtanulják felelősen használni. A digitális korban a technológia nélkülözhetetlen - de a lényeg a mértékletesség

- fogalmazott.

A felelősség Steeck szerint elsősorban a szülőké, illetve maguké a fiataloké. Riasztónak nevezte, hogy

a 10-11 évesek több mint 40 százalékának van TikTok-fiókja, noha a szolgáltatás hivatalosan csak 16 éves kortól lenne elérhető szülői hozzájárulás nélkül.

"Ez egyértelműen jelzi, hogy a helyzet kezelhetetlenné vált" - mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

