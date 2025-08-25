Hamarosan indulhat az ostrom: állítólag elérték a stratégiai fontosságú várost az orosz katonák

Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetője arról számolt be, hogy az orosz katonák elérték Kosztyantinyivka települést, amely fontos stratégiai pontnak számít. A város az „erődítmény-öv” része, vagyis egy olyan városláncolaté, amely ettől északra folytatódik, magába foglalva a megye két legfontosabb központját, Kramatorszkot és Szlavjanszkot is. Pusilin elmondta, hogy

az elmúlt napok előretörésének köszönhetően az orosz katonák eljutottak egészen a külvárosi területekig, jelenleg ott folynak most a harcok.

A település pár tucat kilométerre fekszik keltre, az elmúlt időszakban nagy figyelmet kapó Pokrovszktól, ám ez a front valamelyest kisebb figyelmet kapott, mivel itt kevésbé volt látványos az oroszok haladása.

Az elmúlt hetekben Oroszország Csasziv Jar bevételével kelet felől, valamint Torecknál dél felől kezdte egyre jobban bekeríteni a várost. Az erődített település ostroma hónapokig is eltarthat, korábban az orosz haderő rendszeresen hosszú időn keresztül támadott egy fontosabb helyet, mielőtt sikeresen bevette volna azt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images