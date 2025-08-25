  • Megjelenítés
Hamarosan indulhat az ostrom: állítólag elérték a stratégiai fontosságú várost az orosz katonák
Az elmúlt napokban egyre közelebb értek az orosz katonák a Donyeck megyei Kosztyantinyivka városához, orosz források szerint hamarosan megkezdődhet az ostrom.

Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetője arról számolt be, hogy az orosz katonák elérték Kosztyantinyivka települést, amely fontos stratégiai pontnak számít. A város az „erődítmény-öv” része, vagyis egy olyan városláncolaté, amely ettől északra folytatódik, magába foglalva a megye két legfontosabb központját, Kramatorszkot és Szlavjanszkot is. Pusilin elmondta, hogy

az elmúlt napok előretörésének köszönhetően az orosz katonák eljutottak egészen a külvárosi területekig, jelenleg ott folynak most a harcok.

A település pár tucat kilométerre fekszik keltre, az elmúlt időszakban nagy figyelmet kapó Pokrovszktól, ám ez a front valamelyest kisebb figyelmet kapott, mivel itt kevésbé volt látványos az oroszok haladása.

Az elmúlt hetekben Oroszország Csasziv Jar bevételével kelet felől, valamint Torecknál dél felől kezdte egyre jobban bekeríteni a várost. Az erődített település ostroma hónapokig is eltarthat, korábban az orosz haderő rendszeresen hosszú időn keresztül támadott egy fontosabb helyet, mielőtt sikeresen bevette volna azt.

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

