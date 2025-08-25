  • Megjelenítés
Kárpátalja elleni orosz támadás: reagált a lebombázott vállalat
Sajtóközleményben reagált az augusztus 21-én, orosz haderő által lebombázott munkácsi üzem tulajdonosa, a Flex Ltd. a létesítményt ért támadásra. A cég magyar és angol nyelvű közleményben tagadja, hogy a létesítményben hadiipari tevékenység zajlott volna.

2025. augusztus 21-én reggel a kárpátaljai Munkács mellett működő, amerikai Flex Ltd. tulajdonában álló gyárat orosz rakétatámadás érte.

"A telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében vészhelyzeti protokolljainkat élesítettük. Munkatársaink, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg a támadás során, ők kórházba kerültek további ellátás céljából" - olvasható a cég közleményében.

Hangsúlyozzák: a Flex teljes támogatást nyújt nekik és családjaiknak, kapcsolatba léptünk az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel.

A károk felmérése jelenleg folyamatban van, az ügyfelek kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítjuk.

Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban

- írja a cég.

"Ezen esemény jelentős hatással bír közösségünk számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül 1%-át képviseli" - írják.

Címlapkép forrása: Zakarpattia Regional Military Administration / Handout/Anadolu via Getty Images

