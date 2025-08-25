Kémbotrány Európa legerősebb országában: súlyos katonai titkokat akartak átjátszani Amerika ősellenségének

A német adatvédelmi szabályok szerint csak Martin D. néven azonosított férfit november elején vették őrizetbe Frankfurtban, azóta előzetes letartóztatásban van. Az ügy vádiratát már korábban benyújtották a koblenzi felsőbírósághoz, amelynek állambiztonsági tanácsa dönt a vádemelés elfogadásáról és a per megindításáról.
Az ügyészség közleménye szerint
megalapozott a gyanú, hogy a férfi különösen súlyos kémkedési ügyben egy külföldi hírszerzés szolgálatába állt.
Martin D. 2017 és 2023 eleje között az amerikai védelmi minisztérium egyik civil alvállalkozójánál dolgozott, 2020-tól pedig egy Németországban működő amerikai katonai támaszponton teljesített szolgálatot. A nyomozás szerint 2024 nyarán többször is kapcsolatba lépett kínai állami szervekkel, és érzékeny amerikai katonai információkat kínált fel nekik.
Német sajtójelentések szerint az őrizetbe vétele előtt nem jutott el információk tényleges továbbításáig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
