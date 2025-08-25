  • Megjelenítés
Kiderült: Amerikát évtizedek óta megosztó darázsfészekbe nyúl bele Donald Trump
Globál

Kiderült: Amerikát évtizedek óta megosztó darázsfészekbe nyúl bele Donald Trump

Portfolio
A várakozások szerint Donald Trump hétfőn egy elnöki rendelet révén szigorúbb büntetőjogi fellépést fog előírni az amerikai zászlót "meggyalázó" személyekkel szemben, beleértve a zászlóégetőket is - értesült a Fox News Digital.

Az amerikai zászló az Amerikai Egyesült Államok legszentebb és legbecsesebb szimbóluma, és annak meggyalázása egyedülállóan és természeténél fogva sértő és provokatív cselekedet. Ez a nemzetünk iránti megvetés és ellenségeskedés kifejezése, valamint olyan cselekedet, amelyet külföldi állampolgárok csoportjai alkalmaznak az amerikaiak megfélemlítésére és erőszakkal való fenyegetésére

– olvasható a Fox News online kiadása által megtekintett dokumentumban.

A rendelet utasítja arra fogja utasítani az amerikai igazságügyi minisztert, hogy indítson eljárást azok ellen, akik a zászló meggyalázásával sértik a törvényt, és kezdeményezzen olyan pereket, amelyek tisztázzák az első alkotmánykiegészítés hatályát a zászlógyalázással kapcsolatban. A hivatalából fakadóan szövetségi főügyészként is szolgáló Pam Bondi miniszternek emellett a helyi hatóságokhoz kell továbbítania azokat az eseteket, amelyek állami vagy helyi törvényeket sértenek.

A rendelet értelmében az igazságügyi és a belbiztonsági miniszter megtagadhatja, megtilthatja, megszüntetheti vagy visszavonhatja a nem amerikai állampolgárok vízumát vagy egyéb bevándorlási engedélyét, ha megállapítást nyer, hogy külföldi állampolgárok zászlógyalázást követtek el.

Trump rendelete látszólag szembemegy a legfelsőbb bíróság 1989-ban hozott precedensével

(Texas v. Johnson), mely az első alkotmánykiegészítés alapjogi védelmét a zászlóégetésre is kiterjesztette, és a szólásszabadságra hivatkozva alkotmányellenesnek nyilvánította a "zászlógyalázást" tiltó állami és szövetségi törvényeket. Trump rendelete ezáltal könnyedén a 6-3 arányban konzervatív többségű csúcsbíróság előtt köthet ki, ami akár felülvizsgálhatja a korábbi, ellentmondásos precedenst a jövőben.

A zászlóégetés törvényessége hosszú évtizedek óta vita tárgya az amerikai társadalomban.

Az elmúlt hónapokban több tüntetésen is akadt példa a zászló megrongálására, például az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott támogatását vagy a szigorú bevándorlási razziákat ellenző demonstrációk során.

A ma aláírandó rendelet több olyan kormányzati intézkedést követ Trump részéről, melyek közös célja "a hazafias érzület előmozdítása" az Egyesült Államokban.

Kapcsolódó cikkünk

Az Intel csak a kezdet, újabb cégekben vásárolhatja be magát az amerikai állam

Majdnem megbuktatták Amerikából Zelenszkijt – Ő lett volna az utód

Béketárgyalások: bejelentést tett Zelenszkij elnök

Zelenszkij: Ukrajna Amerika engedélye nélkül is rakétázza Oroszországot

Orosz forrás: olyan dolgot tett Donald Trump, ami szabályosan lesokkolta Moszkvát

Gépfegyveres katonák járőröznek: kiderült, hová küldheti őket ezután Donald Trump

Címlapkép forrása: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility