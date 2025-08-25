Kiderült: Amerikát évtizedek óta megosztó darázsfészekbe nyúl bele Donald Trump

Az amerikai zászló az Amerikai Egyesült Államok legszentebb és legbecsesebb szimbóluma, és annak meggyalázása egyedülállóan és természeténél fogva sértő és provokatív cselekedet. Ez a nemzetünk iránti megvetés és ellenségeskedés kifejezése, valamint olyan cselekedet, amelyet külföldi állampolgárok csoportjai alkalmaznak az amerikaiak megfélemlítésére és erőszakkal való fenyegetésére
– olvasható a Fox News online kiadása által megtekintett dokumentumban.
A rendelet utasítja arra fogja utasítani az amerikai igazságügyi minisztert, hogy indítson eljárást azok ellen, akik a zászló meggyalázásával sértik a törvényt, és kezdeményezzen olyan pereket, amelyek tisztázzák az első alkotmánykiegészítés hatályát a zászlógyalázással kapcsolatban. A hivatalából fakadóan szövetségi főügyészként is szolgáló Pam Bondi miniszternek emellett a helyi hatóságokhoz kell továbbítania azokat az eseteket, amelyek állami vagy helyi törvényeket sértenek.
A rendelet értelmében az igazságügyi és a belbiztonsági miniszter megtagadhatja, megtilthatja, megszüntetheti vagy visszavonhatja a nem amerikai állampolgárok vízumát vagy egyéb bevándorlási engedélyét, ha megállapítást nyer, hogy külföldi állampolgárok zászlógyalázást követtek el.
Trump rendelete látszólag szembemegy a legfelsőbb bíróság 1989-ban hozott precedensével
(Texas v. Johnson), mely az első alkotmánykiegészítés alapjogi védelmét a zászlóégetésre is kiterjesztette, és a szólásszabadságra hivatkozva alkotmányellenesnek nyilvánította a "zászlógyalázást" tiltó állami és szövetségi törvényeket. Trump rendelete ezáltal könnyedén a 6-3 arányban konzervatív többségű csúcsbíróság előtt köthet ki, ami akár felülvizsgálhatja a korábbi, ellentmondásos precedenst a jövőben.
A zászlóégetés törvényessége hosszú évtizedek óta vita tárgya az amerikai társadalomban.
Az elmúlt hónapokban több tüntetésen is akadt példa a zászló megrongálására, például az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott támogatását vagy a szigorú bevándorlási razziákat ellenző demonstrációk során.
A ma aláírandó rendelet több olyan kormányzati intézkedést követ Trump részéről, melyek közös célja "a hazafias érzület előmozdítása" az Egyesült Államokban.
Címlapkép forrása: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images
