Majdnem megbuktatták Amerikából Zelenszkijt – Ő lett volna az utód

A lapnak több bennfentes is beszélt arról, hogy JD Vance alelnök több csatornán keresztül is megpróbált kapcsolatba lépni Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete, hogy arról tárgyaljon:

vegye át Ukrajna vezetését Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.

Zaluzsnij azonban – Zelenszkij kabinetfőnökének tanácsára - nem volt hajlandó beszélni Vance-szel, így a hatalomátadási kísérlet lényegében csírájában meghiúsult.

Vance a Fehér Házban történt, márciusi diplomáciai kudarc után próbálta meg lecserélni Zelenszkij elnököt, emlékezetes, hogy a Trump-Zelenszkij találkozó ekkor kiabálásba fordult, az eseményeket pedig nem kis részben az amerikai elnök katalizálta.

A Guardian kitér arra viszont, hogy Zaluzsnij jó esélyekkel pályázhat az elnöki székre, ha ismét választások lesznek Ukrajnában, hiszen az egyetlen olyan ukrán vezető, aki elég népszerű ahhoz, hogy érdemben kihívást támasszon Zelenszkij elnöknek. Zaluzsnij azonban sosem mondta ki egyértelműen, hogy elnök akar lenni és nem is hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A brit lap szerint ennek az oka az, hogy Zaluzsnij megígérte Zelenszkij tanácsadójának, Andrij Jermaknak, hogy nem fog nyilvánosan politizálni és hűséges marad az elnökhöz, amíg a háború tart – arra azonban nem volt hajlandó, hogy egy esetleges újraválasztási kampány során is Zelenszkij mellé álljon.

Címlapkép: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons