Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Moszkva szerint az alaszkai csúcs után pörgették fel a háborút az ukránok

Oroszország szerint Ukrajna fokozta a támadásokat az orosz-amerikai csúcstalálkozó után, a civil célpontok elleni napi támadások száma 300-ról 430-ra emelkedett - számolt be a TASZSZ.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

