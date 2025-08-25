  • Megjelenítés
Meglepő döntést hozott Ukrajna egyik legszorosabb szövetségese: nem küld katonákat Kijevbe
Globál

Meglepő döntést hozott Ukrajna egyik legszorosabb szövetségese: nem küld katonákat Kijevbe

MTI
Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába a háború utáni békemisszió keretében - erősítette meg Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezletén.

Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után is Kijevnek

- fogalmazott Tusk.

Ugyanakkor aláhúzta: Lengyelország nem tervezi katonák kivezénylését Ukrajnába a háború befejezése után. Felelősséget vállal viszont az ukrajnai segítségnyújtás "logisztikai megszervezéséért, az európai-orosz és az európai-fehérorosz határ védelméért".

Elmondta: elégedetten fogadta az információkat kanadai kollégája és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előző nap Kijevben folytatott egyeztetéséről.

Lengyelország együttműködik Kanadával az atomenergetika és a megújuló forrásokból származó energia felhasználásának területén, emellett a kanadai miniszterelnökkel egyeztettek a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is - jelezte Tusk.

Kitért arra, hogy Lengyelország kanadai gyártmányú Airbus személyszállító repülőgépeket vásárol a LOT állami légitársaság számára. A 40 megrendelt Airbus A220 típusú gép leszállítása 2027-ben kezdődik meg.

A Varsóba látogató kanadai küldöttség tagja David J. McGuinty védelmi miniszter is, aki hétfőn Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel tárgyalt. Korábbi bejelentés szerint Kanada jövőre társszervezője lesz a közép-lengyelországi Kielcében szervezett hagyományos nemzetközi fegyveripari vásárnak.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility