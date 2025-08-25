  • Megjelenítés
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő - Tűz alá került az orosz főváros
Globál

Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő - Tűz alá került az orosz főváros

Portfolio
Az orosz légvédelem két, Ukrajnából Moszkva felé tartó drónt lőtt le - közölte szombaton késő este a főváros polgármestere.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester jelentése szerint

a támadást elhárította a légvédelem, a drón roncsai viszont lezuhantak a főváros térségében.

Sérültekről, áldozatokról nincs hír.

Moszkva mellett Szentpétervárt is támadás érte, az orosz városban lakóházak ablakai törtek be. A helyi hatóságok kártérítést ígértek az érintetteknek.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility