Német politikus: Ukrajna csak így fogadhatja el a területi engedményeket, különben nincs béke

Nem követelhetjük Ukrajnától, hogy komolyan fontolja meg a területi engedményeket, ha nem kap legalább valódi biztonsági garanciákat a lehető legtöbb államtól arra vonatkozóan, hogy legalább az ukrán terület többi része biztonságban lesz
– mondta a német politikus.
Kifejtette, hogy szerinte Ukrajnának a NATO-tagsághoz nagyon hasonló garanciákkal kell rendelkeznie a jövőben. Szerinte ezek lehetnek kizárólag azok az erős jelzések, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meggyőzik arról, hogy nem érdemes folytatni tovább az összecsapásokat. Hozzátette, hogy ezek semmilyen módon nem fenyegetik Oroszországot. Wadephul úgy látja, hogy a Kijevnek nyújtott támogatásban nemcsak az európai országoknak kell részt venniük, hanem minél több nemzetközi szereplőt kell bevonniuk. Ilyen lehet például Japán is.
A német külügyminiszter elmondta, hogy a megállapodás nem válhat „diktatórikus békévé” Ukrajna számára. Az erős biztonsági garanciák megsértését egyértelműen Ukrajna elleni támadásnak kellene tekinteni szerinte. Azt nem részletezte, hogy pontosan milyen jellegű garanciákat biztosítana a kelet-európai országnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hulladékvisszaváltási csalás ügyében nyomoz az Európai Ügyészség
Újabb bírságok lehetnek kilátásban.
Ismert kriptopénz blokkláncán vezethetik be a hivatalos digitális eurót
Az EKB korábban nem így képzelte el.
Gépfegyveresek katonák járőröznek: kiderült, hová küldheti őket ezután Donald Trump
2200 gárdista teljesít szolgálatot.
Áremelés jön a Spotify-nál
Új funkciókat ígér a cég.
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő - Tűz alá került az orosz főváros
Szentpétervár is célkeresztbe került.
Történelmi döntés: Amerika átadja legújabb szuperrakétáit Ukrajnának, de van egy fontos feltétel
Washington egy dologba beleszólna.
Valami készülődik a forint piacán, már csak az a kérdés, mi
Újabb pofonokat kap vagy újra erősödik?
Ursula von der Leyen: új fejezet a transzatlanti kereskedelemben – előnyös, bár nem tökéletes megállapodás
Az Európai Bizottság elnökének véleménycikke.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?