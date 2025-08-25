  • Megjelenítés
Német politikus: Ukrajna csak így fogadhatja el a területi engedményeket, különben nincs béke
Globál

Német politikus: Ukrajna csak így fogadhatja el a területi engedményeket, különben nincs béke

Portfolio
Johann Wadephul német külügyminiszter elmondta, hogy szerinte milyen biztonsági garanciákat kell kapnia Ukrajnának ahhoz, hogy a béke megvalósulhasson – írja az Ukrajinszka Pravda.

Nem követelhetjük Ukrajnától, hogy komolyan fontolja meg a területi engedményeket, ha nem kap legalább valódi biztonsági garanciákat a lehető legtöbb államtól arra vonatkozóan, hogy legalább az ukrán terület többi része biztonságban lesz

– mondta a német politikus.

Kifejtette, hogy szerinte Ukrajnának a NATO-tagsághoz nagyon hasonló garanciákkal kell rendelkeznie a jövőben. Szerinte ezek lehetnek kizárólag azok az erős jelzések, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meggyőzik arról, hogy nem érdemes folytatni tovább az összecsapásokat. Hozzátette, hogy ezek semmilyen módon nem fenyegetik Oroszországot. Wadephul úgy látja, hogy a Kijevnek nyújtott támogatásban nemcsak az európai országoknak kell részt venniük, hanem minél több nemzetközi szereplőt kell bevonniuk. Ilyen lehet például Japán is.

A német külügyminiszter elmondta, hogy a megállapodás nem válhat „diktatórikus békévé” Ukrajna számára. Az erős biztonsági garanciák megsértését egyértelműen Ukrajna elleni támadásnak kellene tekinteni szerinte. Azt nem részletezte, hogy pontosan milyen jellegű garanciákat biztosítana a kelet-európai országnak.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

