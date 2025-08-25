A "Vault No. 8" Telegram-csatorna szerzője részletesen beszámol a megszállt területeken uralkodó drákói szabályokról. A hátországban bevezetett rendszer szerint a katonáknak szigorú ellenőrzéseken kell átesniük, és mindenben a katonai rendnek kell megfelelniük.
A "Luhanszki Népköztársaság" északi részén több korlátozást is bevezettek. A katonák számára megtiltották a Sztarobilszkba való utazást, annak ellenére, hogy ez fontos közlekedési csomópont. A katonai egységekből naponta mindössze öt jármű léphet át a határon, beleértve a lőszerszállító teherautókat is. Ezt állítólag
a dezertőrök szökésének megakadályozására vezették be, de a beszámoló szerint valójában jelentősen lelassítja a logisztikát.
Az ellenséges drónok akár 30 kilométer mélységig is behatolnak az orosz ellenőrzés alatt álló területekre. A humanitárius segélyek szállítását is korlátozták: a járműveket a frontról kell küldeni a távoli hátországba, nem fordítva. Ez minden szállítmányra vonatkozik, beleértve a fedezékek építéséhez szükséges anyagokat is.
A katonáknak tilos megállniuk az üzleteknél, amit a körzeti rendőrség szigorúan ellenőriz. A részegen elfogott katonákat azonnal rohamosztagokba küldik. Ha egy utast engedély nélkül kapnak el, őt és a sofőrt is rohamosztagokba irányítják.
A szerző alakulata a legrosszabb a szabadságolási terv teljesítésében, mivel ha egyetlen katona sem tér vissza a szabadságról, az egész egység szabadságát megvonják.
Még egy hónap van hátra a mozgósítási szolgálat harmadik évfordulójáig. Ilyen körülmények között szolgáljuk Oroszországot
- zárja keserű hangvételű beszámolóját a szerző.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
