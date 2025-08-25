Történelmi döntés: Amerika átadja legújabb szuperrakétáit Ukrajnának, de van egy fontos feltétel

A The Wall Street Journal augusztus 23-i információi szerint Washington engedélyezte az Extended Range Attack Munition (ERAM) levegőből indítható irányított rakéták átadását Ukrajnának. A döntést Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott magas szintű tárgyalásai után hozták meg, ami jól mutatja a fegyverüzlet politikai jelentőségét. Az ERAM rakéta egy új generációs, levegőből indítható nagy hatótávolságú fegyver, amely 240-450 kilométeres távolságban lévő célpontok megsemmisítésére képes, a kilövési magasságtól és röppályától függően. A precíziós irányított rakéta mind álló, mind mozgó célpontok ellen bevethető, még erős elektronikus zavarás mellett is, jelentősen növelve Ukrajna mélységi csapásmérő képességét.
A rakéta kombinált GPS és inerciális navigációs rendszerrel rendelkezik, amit a végfázisban működő célkereső egység egészít ki a pontosság növelése érdekében. Nagy robbanóerejű robbanófejjel szerelték fel, amely képes megerősített célpontok, például lőszerraktárak, vezetési központok és radarállomások semlegesítésére.
Kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy különféle vadászgépeken szállítsák, beleértve az Ukrajnának átadott F-16-osokat is.
Amerikai tisztviselők hangsúlyozták, hogy Ukrajna nem kap korlátlan felhatalmazást az új fegyverek bevetésére. Az ERAM rakéták használata esetről esetre történő jóváhagyást igényel a Pentagontól, ami biztosítékot jelent Washington számára. Ez a feltétel arra utal, hogy az Egyesült Államok közvetlen befolyást kíván gyakorolni az ukrán célpontkiválasztásra, különösen az orosz területek elleni csapások megakadályozása érdekében. A megállapodás jelentős európai pénzügyi hozzájárulással valósul meg, ami a tehermegosztás változását jelzi a szövetségen belül. Az európai partnerek a 850 millió dolláros csomag nagy részének finanszírozásával jelzik hosszú távú elkötelezettségüket Ukrajna védelme mellett, és készségüket az eszkaláció kockázatainak közös kezelésére.
Ukrajna számára az ERAM rakéták kulcsfontosságú időpontban érkeznek. Az ukrán légierő éppen most integrálja a nyugati F-16-os vadászgépeket, amelyek a rakéták elsődleges hordozóplatformjai lesznek. A 400 kilométert meghaladó hatótávolságukkal az új fegyverek lehetővé teszik az ukrán pilóták számára, hogy nagy értékű célpontokat támadjanak anélkül, hogy berepülnének az orosz légvédelmi rendszerek legsűrűbb zónáiba. Stratégiai szempontból az ERAM-eladás jól mutatja, hogyan alkalmazkodik a nyugati támogatás a harctéri realitásokhoz. Több mint három évnyi háború után Ukrajna a védelmi rendszerekről áttért olyan csapásmérő képességek megszerzésére, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a hadműveleti mélységet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi döntés: Amerika átadja legújabb szuperrakétáit Ukrajnának, de van egy fontos feltétel
