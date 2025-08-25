  • Megjelenítés
Új teória látott napvilágot a tragikus légikatasztrófáról: más okból zuhant le a gép, mint eddig hitték?
Portfolio
Egy amerikai ügyvéd szerint az Air India júniusi légikatasztrófáját, amelyben 260 ember vesztette életét, nem pilótahiba, hanem egy vízszivárgás miatti elektromos rövidzárlat okozhatta - írja a brit Mirror című lap.

Mike Andrews, aki több mint 90 áldozat, köztük 52 brit állampolgár hozzátartozóit képviseli,

megkérdőjelezte azt a kezdeti feltételezést,

miszerint a Boeing 787 Dreamliner azért zuhant le az ahmedabadi repülőtér közelében, mert a pilóta, Sumeet Sabharwal kinyomta volna az üzemanyag-kapcsolót.

Az ügyvéd szerint nincs elegendő bizonyíték a pilótahiba megállapítására. Ehelyett úgy véli, hogy a repülőgép ivóvízrendszerének a szivárgása – amelyre az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) egy hónappal a június 12-i tragédia előtt figyelmeztetett –

rövidzárlatot okozhatott az elektromos hálózatban, ez vezethetett leálláshoz.

Andrews elmondta, négy informátor jelentkezett nála, akik fontos információkat osztottak meg a baleset lehetséges műszaki okairól. Az ügyvéd fontolgatja, hogy dollármilliós kártérítési pert indít a gépet gyártó Boeing ellen amerikai bíróságokon.

Andrews találkozott a katasztrófa egyetlen túlélőjével, a leicesterbeli Vishwash Ramesh-sel is, aki a 11A ülésen utazott, és akinek testvére életét vesztette a balesetben. Az amerikai ügyvéd a Mirrornak hangsúlyozta:

Bárki, aki nem rendelkezik az összes adattal és a pilótákat hibáztatja, csak találgat, és ez nem tisztességes. Nem tisztességes az áldozatokkal és a pilóták családjaival szemben sem, különösen ha kiderül, hogy műszaki probléma állt a háttérben, és ők teljesen ártatlanok.

Szerinte a fekete doboz és a repülési adatrögzítő adatainak csak kis részét sikerült eddig helyreállítani és elemezni. Az előzetes baleseti jelentés szerint az egyik pilóta – az üzemanyag-kapcsolóra utalva – azt kérdezte: "Miért kapcsoltad ki?", mire a másik azt válaszolta, "Én nem kapcsoltam ki."

Andrews információszabadságra vonatkozó kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, hogy hozzáférjen a vizsgálat eredményeihez, amelyek választ adhatnának ügyfelei kérdéseire.

Címlapkép forrása: MTI

