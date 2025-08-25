Váratlan helyeken indult orosz offenzíva, kilométerekre szakították át a frontvonalat Putyin katonái

Miután úgy tűnik, Ukrajnának tartalékok bevetésével és átcsoportosításával sikerült stabilizálnia a pokrovszki frontvonalat, Moszkva más helyeken is támadásba lendült – sikeresen.

Julian Röpcke német OSINT-elemző azonosította az orosz előretöréseket friss harctéri felvételek alapján.

Putyin katonái egyrészt Zaporizzsjában indítottak váratlan offenzívát, ahol körülbelül két és fél kilométer haladtak előre. A katonák elfoglalták Plavni területét, és egészen a vasútállomásig nyomultak előre.

#NewsMap Russian invasion forces advanced another 2.5 km in #Zaporizhzhia oblast and captured the train station of #Plavni. pic.twitter.com/iNL84cfSrI https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 25, 2025

Ezen kívül felerősödött a nyomás Kupjanszk védelmén is: az inváziós erők kezére került az egyik külváros, Moszkovka, de északról elfoglalták a város ipari területeit és betörtek a lakóövezetek első utcáiba is.

#NewsMap The Russian invasion army captured the northern industrial part of #Kupyansk and advanced into the residential area.It also captured the suburb #Moskovka, N-W of Kupyansk, and advanced towards Sobolivka, without entering it. pic.twitter.com/hHkJjAsb4p https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 25, 2025

Az ukrán védelmi erők számára további aggodalomra ad okot, hogy

elérték a Kupjanszktól nyugatra fekvő Szobolivka falu külső területeit is,

vagyis egyre közelebb a város teljes bekerítése. Kupjanszk elvesztése azért is lenne fájó Ukrajnának, mivel ez volt a 2022-es ellentámadás egyik legnagyobb sikere.

