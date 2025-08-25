Végre kiderült, milyen szuperfegyveren dolgozott titokban a felemelkedő nagyhatalom: a HQ-29 minden eddiginél többet tudhat

Az eddig csak találgatások tárgyát képező HQ-29 rakétavédelmi rendszer valósággá vált, amikor a pekingi katonai parádé előkészületei során először mutatták be a hordozójárműveket. A rendszer létezését korábban csak kínai közösségi médiában megjelent szórványos fényképek és elemzések támasztották alá. Egy héttel ezelőtt olyan képek jelentek meg az interneten, amelyeken egy hattengelyes szállítójármű két nagy rakétatartályt szállított vasúti átrakodás közben. A találgatások most beigazolódtak, amikor a teljes indítórendszer megjelent a parádé előkészületei során. A szállítójárműre szerelt rendszer két rakétakonténert hordoz, egyenként körülbelül 1,5 méter átmérővel, ami jóval nagyobb méretű és erősebb fegyverrendszerre utal, mint Kína jelenlegi légvédelmi és rakétavédelmi platformjai.

China shows its new HQ-29 air defence system.A new, mobile exo-atmospheric missile defense system, designed to intercept ICBMs, IRBMs, hypersonics, and potentially satellites. pic.twitter.com/pRXvu3BKnB https://t.co/pRXvu3BKnB — Clash Report (@clashreport) August 24, 2025

Kínai források a HQ-29-et "kétcsövű műholdvadászként" írják le, ami egyértelműen a rendszer tervezett feladatkörére utal: ballisztikus rakéták elfogása nagyon nagy magasságban, valamint potenciálisan műholdak megsemmisítése alacsony Föld körüli pályán. Ezek a képességek

a HQ-29-et a világ legfejlettebb rakétavédelmi programjai közé emelik, vélhetően 500 kilométert meghaladó hatótávolsággal.

A HQ-29 rendszert széles körben a HQ-19, Kína jelenlegi nagy magasságú elfogórakétájának utódjaként tartják számon. A HQ-19 az amerikai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) rendszerhez hasonló kinetikus megsemmisítő technológiát alkalmaz. Ezzel szemben a kínai HQ-9 rakétacsalád alacsonyabb magasságban biztosít végfázisú védelmet, elsősorban taktikai ballisztikus rakétafenyegetések ellen. A HQ-29 láthatóan arra szolgál, hogy kitöltse a rést ezek között a rendszerek és a röppálya középső szakaszában történő elfogásra képes stratégiai elfogórakéták között.

Elemzők szerint a HQ-29 Kínát közelebb hozza olyan rendszerekhez, mint az amerikai Standard Missile-3 (SM-3) vagy az orosz Sz-500 és PL-19 Nudol platformok, amelyek mindegyike a légkörön kívüli célpontok megsemmisítésére szolgál. Az összehasonlítás kiemeli Peking törekvését, hogy a regionális rakétavédelemről a globális, nagy magasságú elfogás irányába terjeszkedjen. A nagy átmérőjű konténerek és a kettős rakéta-elrendezés azt a célt szolgálja, hogy nagy valószínűséggel lehessen elfogni a gyorsan mozgó és összetett célpontokat. Megfigyelők rámutatnak a HQ-29 és az orosz Sz-500 szállító-emelő-indító járművei közötti hasonlóságokra, ami párhuzamos koncepciókra utalhat a stratégiai védelmi fejlesztésekben.

A címlapkép illusztráció, azon egy HQ-19-es látható. Címlapkép forrása: Z3144228, CC0, via Wikimedia Commons