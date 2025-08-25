Végre kiderült, milyen szuperfegyveren dolgozott titokban a felemelkedő nagyhatalom: a HQ-29 minden eddiginél többet tudhat

Az eddig csak találgatások tárgyát képező HQ-29 rakétavédelmi rendszer valósággá vált, amikor a pekingi katonai parádé előkészületei során először mutatták be a hordozójárműveket. A rendszer létezését korábban csak kínai közösségi médiában megjelent szórványos fényképek és elemzések támasztották alá. Egy héttel ezelőtt olyan képek jelentek meg az interneten, amelyeken egy hattengelyes szállítójármű két nagy rakétatartályt szállított vasúti átrakodás közben. A találgatások most beigazolódtak, amikor a teljes indítórendszer megjelent a parádé előkészületei során. A szállítójárműre szerelt rendszer két rakétakonténert hordoz, egyenként körülbelül 1,5 méter átmérővel, ami jóval nagyobb méretű és erősebb fegyverrendszerre utal, mint Kína jelenlegi légvédelmi és rakétavédelmi platformjai.
China shows its new HQ-29 air defence system.A new, mobile exo-atmospheric missile defense system, designed to intercept ICBMs, IRBMs, hypersonics, and potentially satellites. pic.twitter.com/pRXvu3BKnB https://t.co/pRXvu3BKnB— Clash Report (@clashreport) August 24, 2025
Kínai források a HQ-29-et "kétcsövű műholdvadászként" írják le, ami egyértelműen a rendszer tervezett feladatkörére utal: ballisztikus rakéták elfogása nagyon nagy magasságban, valamint potenciálisan műholdak megsemmisítése alacsony Föld körüli pályán. Ezek a képességek
a HQ-29-et a világ legfejlettebb rakétavédelmi programjai közé emelik, vélhetően 500 kilométert meghaladó hatótávolsággal.
A HQ-29 rendszert széles körben a HQ-19, Kína jelenlegi nagy magasságú elfogórakétájának utódjaként tartják számon. A HQ-19 az amerikai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) rendszerhez hasonló kinetikus megsemmisítő technológiát alkalmaz. Ezzel szemben a kínai HQ-9 rakétacsalád alacsonyabb magasságban biztosít végfázisú védelmet, elsősorban taktikai ballisztikus rakétafenyegetések ellen. A HQ-29 láthatóan arra szolgál, hogy kitöltse a rést ezek között a rendszerek és a röppálya középső szakaszában történő elfogásra képes stratégiai elfogórakéták között.
Elemzők szerint a HQ-29 Kínát közelebb hozza olyan rendszerekhez, mint az amerikai Standard Missile-3 (SM-3) vagy az orosz Sz-500 és PL-19 Nudol platformok, amelyek mindegyike a légkörön kívüli célpontok megsemmisítésére szolgál. Az összehasonlítás kiemeli Peking törekvését, hogy a regionális rakétavédelemről a globális, nagy magasságú elfogás irányába terjeszkedjen. A nagy átmérőjű konténerek és a kettős rakéta-elrendezés azt a célt szolgálja, hogy nagy valószínűséggel lehessen elfogni a gyorsan mozgó és összetett célpontokat. Megfigyelők rámutatnak a HQ-29 és az orosz Sz-500 szállító-emelő-indító járművei közötti hasonlóságokra, ami párhuzamos koncepciókra utalhat a stratégiai védelmi fejlesztésekben.
A címlapkép illusztráció, azon egy HQ-19-es látható. Címlapkép forrása: Z3144228, CC0, via Wikimedia Commons
Hulladékvisszaváltási csalás ügyében nyomoz az Európai Ügyészség
Újabb bírságok lehetnek kilátásban.
Ismert kriptopénz blokkláncán vezethetik be a hivatalos digitális eurót
Az EKB korábban nem így képzelte el.
Gépfegyveresek katonák járőröznek: kiderült, hová küldheti őket ezután Donald Trump
2200 gárdista teljesít szolgálatot.
Áremelés jön a Spotify-nál
Új funkciókat ígér a cég.
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő - Tűz alá került az orosz főváros
Szentpétervár is célkeresztbe került.
Történelmi döntés: Amerika átadja legújabb szuperrakétáit Ukrajnának, de van egy fontos feltétel
Washington egy dologba beleszólna.
Valami készülődik a forint piacán, már csak az a kérdés, mi
Újabb pofonokat kap vagy újra erősödik?
Ursula von der Leyen: új fejezet a transzatlanti kereskedelemben – előnyös, bár nem tökéletes megállapodás
Az Európai Bizottság elnökének véleménycikke.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.