Videó: visszatértek a legendás ukrán páncélosok a frontra, egyből nekirontottak az orosz állásoknak
Videó: visszatértek a legendás ukrán páncélosok a frontra, egyből nekirontottak az orosz állásoknak

Friss harctéri felvételekből nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek ismételten bekapcsolódtak a keleti fronton folyó harcokba.

A közösségi médiába feltöltött felvételen látszik, amint két, amerikai gyártmányú M2A2 Bradley páncélos indít rohamot a Dnyipropetrovszk megyei Vorone faluban.

Az ellentámadás során állítólag kisöpörték a facsoportokban rejtőzködő orosz erőket.

A Washingtontól kapott gyalogsági harcjárművek Ukrajna legjobb IFV-jének számítanak, hivatalosan legalább 300 darabot juttattak Kijev számára. Ugyanakkor a folyamatos bevetés hatására jelentős kopás is tárul a járművekhez: OSINT-források szerint 181 darabot veszített már el Ukrajna.

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

