Zelenszkij kemény választ adott az amerikai alelnöknek: "Sértő, amit kérnek tőlünk"

Oroszország semmilyen engedményt nem tett Ukrajna számára, az, hogy állítólag nem akarnak elfoglalni bizonyos területeket, amelyeket nem foglaltak el, nem nevezhető engedménynek – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután, reagálva JD Vance amerikai elnök szavaira.

Oroszország engedményeivel kapcsolatosan: én nem hallottam ilyenről. Az, hogy állítólag készek nem elfoglalni el nem foglalt ukrán területeket, nem nevezhető engedménynek. Az sem engedmény, hogy azt akarják tőlünk, hogy vonuljunk ki olyan területekről, melyeket nem ellenőriznek”

– mondta az ukrán elnök.

Hozzátette: ezen követelések teljesítéséről egyáltalán beszélni is sértő nemzetközi jog szempontjából.

Zelenszkij elnök JD Vance amerikai alelnök kijelentéseire reflektált, aki a napokban azt mondta, hogy Oroszország már konkrét engedményeket tett a háború lezárása érdekében.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons