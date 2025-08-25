Zelenszkij kemény választ adott az amerikai alelnöknek: "Sértő, amit kérnek tőlünk"

Oroszország engedményeivel kapcsolatosan: én nem hallottam ilyenről. Az, hogy állítólag készek nem elfoglalni el nem foglalt ukrán területeket, nem nevezhető engedménynek. Az sem engedmény, hogy azt akarják tőlünk, hogy vonuljunk ki olyan területekről, melyeket nem ellenőriznek”
– mondta az ukrán elnök.
Hozzátette: ezen követelések teljesítéséről egyáltalán beszélni is sértő nemzetközi jog szempontjából.
Zelenszkij elnök JD Vance amerikai alelnök kijelentéseire reflektált, aki a napokban azt mondta, hogy Oroszország már konkrét engedményeket tett a háború lezárása érdekében.
Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons
