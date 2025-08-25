  • Megjelenítés
Zelenszkij kemény választ adott az amerikai alelnöknek:
Globál

Zelenszkij kemény választ adott az amerikai alelnöknek: "Sértő, amit kérnek tőlünk"

Portfolio
Oroszország semmilyen engedményt nem tett Ukrajna számára, az, hogy állítólag nem akarnak elfoglalni bizonyos területeket, amelyeket nem foglaltak el, nem nevezhető engedménynek – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután, reagálva JD Vance amerikai elnök szavaira.

Oroszország engedményeivel kapcsolatosan: én nem hallottam ilyenről. Az, hogy állítólag készek nem elfoglalni el nem foglalt ukrán területeket, nem nevezhető engedménynek. Az sem engedmény, hogy azt akarják tőlünk, hogy vonuljunk ki olyan területekről, melyeket nem ellenőriznek”

– mondta az ukrán elnök.

Hozzátette: ezen követelések teljesítéséről egyáltalán beszélni is sértő nemzetközi jog szempontjából.

Zelenszkij elnök JD Vance amerikai alelnök kijelentéseire reflektált, aki a napokban azt mondta, hogy Oroszország már konkrét engedményeket tett a háború lezárása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility