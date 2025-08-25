Zelenszkij: Ukrajna Amerika engedélye nélkül is rakétázza Oroszországot

Zelenszkij a vasárnapi, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján beszélt erről, amelyet a Szuszpilne közvetített. Az ukrán elnök cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Államok megtiltotta volna Ukrajnának, hogy amerikai rakétákkal mérjen csapást orosz területekre.
Jelenleg őszintén szólva hazai gyártású nagy hatótávolságú fegyvereket használunk, és az utóbbi időben nem egyeztettünk ilyen kérdésekről az Egyesült Államokkal
- fogalmazott az ukrán elnök.
A Biden-adminisztráció korábban szigorú korlátozásokat vezetett be az amerikai fegyverek Oroszország elleni bevetésére vonatkozóan. Donald Trump, az USA megválasztott elnöke bírálta ezeket a korlátozásokat, mondván, hogy azok megfosztják Ukrajnát a győzelem lehetőségétől. Ukrajna nemrég mutatta be új, Flamingo névre keresztelt cirkálórakétáját, amelynek hatótávolsága a jelentések szerint meghaladja a 3000 kilométert. Ez a fegyver messzebbre képes repülni, mint Kijev legtöbb nagy hatótávolságú drónja, és elérhetné Oroszország sarkköri támaszpontjait Murmanszk közelében, sőt az Urál hegységen túli ázsiai területeket is.
A Flamingo műszaki adatai szerint 5 kilométeres magasságban repülhet, maximális repülési ideje 4 óra, legnagyobb sebessége 950 km/óra, utazósebessége pedig 859-900 km/óra. Ezek a jellemzők a szubszonikus cirkálórakéták kategóriájába sorolják, hasonlóan az amerikai Tomahawk rakétákhoz, bár azok hatótávolsága valamivel kisebb, legfeljebb 2500 kilométer.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
