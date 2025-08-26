A Krímben csaptak le az ukrán hadsereg különleges egységei: képeken, ahogy lángba borították az állomást

Ukrajna a Krím félszigeten található orosz logisztikai létesítményeket bénított meg

– közölték az ukrán különleges műveleti erők a Telegramon.

A Crimean Wind nevű ukránpárti Telegram-csatorna kezdetben arról számolt be, "precíz" dróncsapás ért egy vasúti alállomást Krasznohvardijszke városában, amiről egy képet is megosztottak.

Állításuk szerint a közeli Dzsankoj vasúti infrastruktúráját szintén megtámadták, illetve valószínűleg egy olajraktárat is.

️ The Ukrainian drone forces struck railway infrastructure in occupied Crimea.At this moment, Dzhankoi and Krasnohvardiiske are under attack.See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/pZ3Z4fc0yP https://twitter.com/visionergeo?ref_src=twsrc%5Etfw — Visioner (@visionergeo) August 26, 2025

Az ukrán hadsereg nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mely létesítményeket vették célba, és milyen típusú fegyvert használtak. Azt viszont leszögezték:

folytatjuk az ideiglenesen megszállt Krímben a megszállók logisztikai infrastruktúrájának megsemmisítését.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint helyi idő szerint reggel 7 és 7:30 között nyolc ukrán drónt fogtak el a Krím felett, de az esetleges károkról vagy további részletekről nem adtak tudomást.

