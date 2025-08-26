Ukrajna a Krím félszigeten található orosz logisztikai létesítményeket bénított meg
– közölték az ukrán különleges műveleti erők a Telegramon.
A Crimean Wind nevű ukránpárti Telegram-csatorna kezdetben arról számolt be, "precíz" dróncsapás ért egy vasúti alállomást Krasznohvardijszke városában, amiről egy képet is megosztottak.
Állításuk szerint a közeli Dzsankoj vasúti infrastruktúráját szintén megtámadták, illetve valószínűleg egy olajraktárat is.
️ The Ukrainian drone forces struck railway infrastructure in occupied Crimea.At this moment, Dzhankoi and Krasnohvardiiske are under attack.See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/pZ3Z4fc0yP https://twitter.com/visionergeo?ref_src=twsrc%5Etfw— Visioner (@visionergeo) August 26, 2025
Az ukrán hadsereg nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mely létesítményeket vették célba, és milyen típusú fegyvert használtak. Azt viszont leszögezték:
folytatjuk az ideiglenesen megszállt Krímben a megszállók logisztikai infrastruktúrájának megsemmisítését.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint helyi idő szerint reggel 7 és 7:30 között nyolc ukrán drónt fogtak el a Krím felett, de az esetleges károkról vagy további részletekről nem adtak tudomást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egy irodaházba költözteti összes üzletágát az AutoWallis
A Wing fejlesztette.
A Krímben csaptak le az ukrán hadsereg különleges egységei: képeken, ahogy lángba borították az állomást
Logisztikai célpontokat támadtak.
Ursula von der Leyen saját tengert szerezne az Európai Uniónak
Új kereskedelmi zóna emelkedhet ki a vámháborús viszálykodásokból.
Ijesztő jóslat: földcsuszamlásszerű összeomlás jöhet a német sörfözdéknél
A bajor Oettinger vezérigazgatója figyelmeztet.
Amerika nemezisénél készül smúzolásra a világ két nagyhatalma, hogy együtt intsenek be Donald Trumpnak
Diplomáciai erőfitogtatás lesz.
A fél világra frászt hoz a kínaiak újabb fegyverbemutatója - Bevetésen a CNS Hupej
Ezeket a hajókat invázióra tervezték.
Célba ért a Portfolio biciklis közösségének első adománya
Határtalan volt a gyerekek öröme.
Kellemetlen világrekordot dönthet az ázsiai ország
Egyre jobban fáj a világrekorder államadósság.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.