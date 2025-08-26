  • Megjelenítés
A Krímben csaptak le az ukrán hadsereg különleges egységei: képeken, ahogy lángba borították az állomást
Globál

A Krímben csaptak le az ukrán hadsereg különleges egységei: képeken, ahogy lángba borították az állomást

Portfolio
Az ukrán hadsereg különleges műveleti erői az Oroszország által 2014-ben annektált Krímben akcióztak, melynek eredményeként "az orosz hadsereg egységeinek működését és harci ellátását" biztosító objektumokat semmisítettek meg - írja a Kyiv Independent.

Ukrajna a Krím félszigeten található orosz logisztikai létesítményeket bénított meg

közölték az ukrán különleges műveleti erők a Telegramon.

A Crimean Wind nevű ukránpárti Telegram-csatorna kezdetben arról számolt be, "precíz" dróncsapás ért egy vasúti alállomást Krasznohvardijszke városában, amiről egy képet is megosztottak.

Állításuk szerint a közeli Dzsankoj vasúti infrastruktúráját szintén megtámadták, illetve valószínűleg egy olajraktárat is.

Az ukrán hadsereg nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mely létesítményeket vették célba, és milyen típusú fegyvert használtak. Azt viszont leszögezték:

folytatjuk az ideiglenesen megszállt Krímben a megszállók logisztikai infrastruktúrájának megsemmisítését.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint helyi idő szerint reggel 7 és 7:30 között nyolc ukrán drónt fogtak el a Krím felett, de az esetleges károkról vagy további részletekről nem adtak tudomást.

Kapcsolódó cikkünk

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bohdana tüzérség ukrajna ukrán orosz háború
Globál
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility