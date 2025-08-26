Állítják, titokban súlyos kérdésekről egyeztetett az Egyesült Államok és Oroszország, amíg mindenki a béketárgyalásra figyelt

A megbeszéléseken felmerült az Exxon Mobil visszatérése az orosz Szahalin-1 olaj- és gázprojektbe, valamint az a lehetőség is, hogy Oroszország amerikai berendezéseket vásároljon LNG-projektjeihez, köztük a jelenleg nyugati szankciók alatt álló Arctic LNG 2-höz. Egy további javaslat szerint az USA nukleáris meghajtású jégtörő hajókat vásárolna Oroszországtól.
A tárgyalások Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai útja során zajlottak, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Kirill Dmitrijev befektetési megbízottal.
A megállapodásokat a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatták, valamint röviden szóba kerültek az alaszkai csúcstalálkozón is augusztus 15-én.
A Fehér Ház nagyon szeretett volna egy nagy befektetési megállapodást bejelenteni az alaszkai csúcstalálkozó után. Trump így érzi úgy, hogy elért valamit - nyilatkozta az egyik forrás.
A tárgyalások egybeestek Trump fenyegetéseivel, miszerint további szankciókat vezet be Oroszország ellen, ha a béketárgyalások nem haladnak előre, valamint magas vámokat vet ki Indiára, amely Oroszország egyik fő olajvásárlója. Ezek az intézkedések megnehezítenék Oroszország számára az olajexport jelenlegi szintjének fenntartását.
Ugyanazon a napon, amikor az alaszkai csúcstalálkozó zajlott, Putyin aláírt egy rendeletet, amely lehetővé tenné a külföldi befektetők, köztük az Exxon Mobil számára, hogy visszaszerezzék részesedésüket a Szahalin-1 projektben.
Ez azonban feltételhez kötött: a külföldi részvényeseknek támogatniuk kell az Oroszország elleni nyugati szankciók feloldását.
Az Exxon Mobil 2022-ben, Ukrajna megtámadását követően kivonult Oroszországból, 4,6 milliárd dolláros értékvesztést könyvelve el. A Szahalin-1 projektben lévő 30%-os üzemeltetői részesedését a Kreml abban az évben lefoglalta.
Washington célja, hogy Oroszország kínai helyett amerikai technológiát vásároljon, ami egy átfogóbb stratégia része Kína elszigetelésére és a Peking-Moszkva kapcsolatok gyengítésére - állította az egyik forrás.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
