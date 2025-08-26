Amerika nemezisénél készül smúzolásra a világ két nagyhatalma, hogy együtt intsenek be Donald Trumpnak

Az augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben megrendezésre kerülő SCO-csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett közép-ázsiai, közel-keleti, dél-ázsiai és délkelet-ázsiai vezetők vesznek részt.
A találkozó különös jelentőségét adja, hogy a Donald Trump által ugyancsak vámokkal sújtott
India miniszterelnöke, Narendra Modi több mint hét év után először látogat Kínába,
miközben a két szomszédos ország a 2020-as határvillongások után a feszültség enyhítésére törekszik.
Modi legutóbb tavaly, a kazanyi BRICS-csúcstalálkozón állt egy színpadon Hszi Csin-pinggel és Putyinnal. Az orosz nagykövetség tisztviselői a múlt héten Újdelhiben kijelentették,
Moszkva reméli, hogy hamarosan háromoldalú tárgyalásokra kerül sor Kínával és Indiával.
A 2001-ben alapított, eredetileg hat eurázsiai országot tömörítő biztonsági szervezet mára 10 állandó taggal és 16 partner és megfigyelő országgal rendelkezik. Tevékenységi köre a biztonságpolitikáról és terrorizmus elleni küzdelemről mostanra kiterjedt a gazdasági és katonai együttműködésre is.
A Reuters által megkérdezett elemzők szerint bár a szervezet bővítése sok tagország számára fontos, az SCO az évek során nem vezetett számottevő eredményekhez az együttműködés terén.
Hszi a csúcstalálkozót arra fogja használni, hogy bemutassa, hogyan fog festeni az Amerika vezette nemzetközi rend utáni világ, és hogy a Fehér Ház január óta tett erőfeszítései Kína, Irán, Oroszország és legutóbb India ellen nem hozták meg a várt eredményt
- vélekedett Eric Olander, a The China-Global South Project főszerkesztője.
"Az SCO hatékonysága a jelentős biztonsági kérdések kezelésében továbbra is nagyon korlátozott" - helyezte kontextusba a szervezet jelentőségét Manoj Kewalramani, az indiai Takshashila Intézet Indo-csendes-óceáni Kutatási Programjának elnöke.
A Sanghaji Együttműködési Szervezeten belül ugyanakkor továbbra is feszültség uralkodik egyes alapító tagok, kivátképp India és Pakisztán között. Az SCO júniusi védelmi miniszteri találkozóján India kifogásai miatt nem fogadtak el közös nyilatkozatot, és Új-Delhi nem csatlakozott az Izrael Irán elleni támadásait elítélő nyilatkozathoz sem.
Valószínű, hogy [Új-Delhi] lenyeli büszkeségét, és maga mögött hagyja az SCO idei problémáit, hogy fenntartsa a Kínával való enyhülés lendületét, ami jelenleg Modi egyik legfontosabb prioritása
- mondta Olander. "Ez a csúcstalálkozó a látványról szól, egy nagyon erős üzenetről" - tette hozzá.
A csúcstalálkozón kínai-indiai közeledésre lehet számítani:
Hszi és Modi kétoldalú találkozót fog tartani, ahol várhatóan bejelenthetik a határmenti csapatvisszavonások folytatását, a kereskedelmi és vízumkorlátozások enyhítését, valamint az éghajlatváltozás területén való együttműködést.
Modi várhatóan a csúcstalálkozó után elhagyja Kínát, míg Putyin részt vesz egy második világháborús katonai parádén is Pekingben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő beruházást jelentett be a Suzuki - Évente 1 millió autót gyárthatnak az új központban
Erős a verseny, lépni kell.
Izgulhat a geotermia-szektor: 22 milliárd forint sorsa dől el augusztusban
A távfűtőművek számára életbevágó az előttünk álló időszak.
Az EU-ba menekülnének a svájci cégek Trump vámjai elől
De az erős svájci frank is sújtja őket.
Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? – "Nincs kizárva" az együttműködés
Legalábbis a Kreml szerint.
Válságban a német autóipar: egy év alatt több mint 50 ezer munkahely szűnt meg
És ez még csak a kezdet.
A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát
Egy Fed Kormányzótanács tag a kulcs mindenhez.
Vége a lazaságnak: Kína bekeményít a karbonpiacon
A legnagyobb szennyezőket célozzák.
Minek megalkotni a világ legjobb vadászgépét, ha nem tud felszállni? - Újabb megoldással állt elő Washington
Folyamatosan akadozik a hajtóművek gyártása.
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.