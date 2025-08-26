Amerika nemezisénél készül smúzolásra a világ két nagyhatalma, hogy együtt intsenek be Donald Trumpnak

Hszi Csin-ping kínai elnök pár nap múlva a Globális Dél több mint 20 vezető politikusát látja vendégül a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) eddigi legnagyobb csúcstalálkozóján, amely közeledést hozhat India és Kína között, de diplomáciai sikerrel kecsegtethet Oroszország számára is - írja a Reuters.

Az augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben megrendezésre kerülő SCO-csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett közép-ázsiai, közel-keleti, dél-ázsiai és délkelet-ázsiai vezetők vesznek részt.

A találkozó különös jelentőségét adja, hogy a Donald Trump által ugyancsak vámokkal sújtott

India miniszterelnöke, Narendra Modi több mint hét év után először látogat Kínába,

miközben a két szomszédos ország a 2020-as határvillongások után a feszültség enyhítésére törekszik.

Modi legutóbb tavaly, a kazanyi BRICS-csúcstalálkozón állt egy színpadon Hszi Csin-pinggel és Putyinnal. Az orosz nagykövetség tisztviselői a múlt héten Újdelhiben kijelentették,

Moszkva reméli, hogy hamarosan háromoldalú tárgyalásokra kerül sor Kínával és Indiával.

A 2001-ben alapított, eredetileg hat eurázsiai országot tömörítő biztonsági szervezet mára 10 állandó taggal és 16 partner és megfigyelő országgal rendelkezik. Tevékenységi köre a biztonságpolitikáról és terrorizmus elleni küzdelemről mostanra kiterjedt a gazdasági és katonai együttműködésre is.

A Reuters által megkérdezett elemzők szerint bár a szervezet bővítése sok tagország számára fontos, az SCO az évek során nem vezetett számottevő eredményekhez az együttműködés terén.

Hszi a csúcstalálkozót arra fogja használni, hogy bemutassa, hogyan fog festeni az Amerika vezette nemzetközi rend utáni világ, és hogy a Fehér Ház január óta tett erőfeszítései Kína, Irán, Oroszország és legutóbb India ellen nem hozták meg a várt eredményt

- vélekedett Eric Olander, a The China-Global South Project főszerkesztője.

"Az SCO hatékonysága a jelentős biztonsági kérdések kezelésében továbbra is nagyon korlátozott" - helyezte kontextusba a szervezet jelentőségét Manoj Kewalramani, az indiai Takshashila Intézet Indo-csendes-óceáni Kutatási Programjának elnöke.

A Sanghaji Együttműködési Szervezeten belül ugyanakkor továbbra is feszültség uralkodik egyes alapító tagok, kivátképp India és Pakisztán között. Az SCO júniusi védelmi miniszteri találkozóján India kifogásai miatt nem fogadtak el közös nyilatkozatot, és Új-Delhi nem csatlakozott az Izrael Irán elleni támadásait elítélő nyilatkozathoz sem.

Valószínű, hogy [Új-Delhi] lenyeli büszkeségét, és maga mögött hagyja az SCO idei problémáit, hogy fenntartsa a Kínával való enyhülés lendületét, ami jelenleg Modi egyik legfontosabb prioritása

- mondta Olander. "Ez a csúcstalálkozó a látványról szól, egy nagyon erős üzenetről" - tette hozzá.

A csúcstalálkozón kínai-indiai közeledésre lehet számítani:

Hszi és Modi kétoldalú találkozót fog tartani, ahol várhatóan bejelenthetik a határmenti csapatvisszavonások folytatását, a kereskedelmi és vízumkorlátozások enyhítését, valamint az éghajlatváltozás területén való együttműködést.

Modi várhatóan a csúcstalálkozó után elhagyja Kínát, míg Putyin részt vesz egy második világháborús katonai parádén is Pekingben.

