Azt mondják az oroszok, hatalmas erősítés készül a frontra: 100 ezer katona indulna meg Ukrajna ellen

Több orosz Telegram-csatorna, haditudósító és hírportál is arról ír állítólagos dél-koreai hírszerzési információk alapján, hogy Észak-Koreában 100 ezer katona „áll készen” arra, hogy az ukrán frontra menjen harcolni.

Észak-Korea korábban küldött már katonákat az ukrajnai háborúba: Oroszország Kurszk régiójának visszaszerzésében segítettek az ázsiai ország csapatai. Mindemellett Phenjan nagy mennyiségű fegyverrel és lőszerrel is segíti az orosz haderőt.

Az újabb potenciális észak-koreai bevetés híre eredetileg egy Katonai Megfigyelő (Military Observer / Vajenni Obozrivatyel) Telegram-csatornától származik, amely „dél-koreai hírszerzési információkra” hivatkozik. A vojenkor azt írja:

100 ezer észak-koreai állampolgár „áll készen” arra, hogy akár holnap az ukrán frontra utazzon harcolni.

A vojenkor erre bizonyítékot nem mutatott be és a nyugati hírcsatornák sem különösebben foglalkoztak a hírrel, orosz lapok azonban vezető hírként forgatják az információt. A lap állítólagos értesülésével kapcsolatosan fontos hangsúlyozni: nem azt írják, hogy 100 ezer katona ténylegesen megindul az ukrán frontra, inkább csak arról van szó, hogy szükség esetén állítólag ennyien mennének harcolni, ha a döntéshozók erről megállapodnak.

Andrej Klincsevics orosz geopolitikai szakértő viszont ettől függetlenül arra számít, hogy Ukrajnába küldik harcolni az észak-koreai katonákat, ahol az orosz „különleges művelet” sikerét „lényegesen felgyorsíthatják.”

Timur Szurtlanov vojenkor viszont arról magyaráz az MK.ru-nak, hogy

az észak-koreai csapatok eddig csak Oroszország védelmében vettek részt, nem kizárt, hogy ismét a határt erősítenék csak meg, ha erre szükség lesz.

Hozzátette viszont: ha egy észak-koreai katona úgy dönt, hogy inkább önkéntesként csatlakozik az orosz haderőbe, ezért fizettséget és orosz állampolgárságot is kaphat, aztán pedig harcolhat Ukrajna területén.

Szurtlanov úgy látja: nagy esély van rá, hogy ismét mennek majd harcolni a háborúba Észak-Korea katonái, hiszen Oroszország és az ázsiai ország közt védelmi paktum van érvényben, a KNDK-nak pedig olyan modern háborús tapasztalata lesz a „különleges műveletben” való részvételnek köszönhetően, amely a térségben egyetlen potenciális riválisnak, Japánnak, Dél-Koreának, de még az Egyesült Államoknak sem adatik meg.

