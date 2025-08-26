Belengette Amerika: történelmi atomegyezmény jöhet a világ szuperhatalmai között

A nukleáris fegyverek korlátozásáról beszélünk. Kínát is be fogjuk vonni ebbe

- mondta Trump újságíróknak az Ovális Irodában, hozzátéve: "Nekünk van a legtöbb. Oroszországnak a második legtöbb, Kínának pedig a harmadik."

Az amerikai elnök szerint bár Peking jelenleg lemaradásban van Washingtonhoz és Moszkvához képest, nukleáris képességei gyorsan fejlődnek.

Kína messze le van maradva, de öt éven belül utol fognak érni minket

- figyelmeztetett.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai szerint Oroszország és az Egyesült Államok együttesen a világ nukleáris fegyvereinek mintegy 90%-át birtokolja. Az intézet becslése szerint Kínának jelenleg legalább 600 nukleáris robbanófeje van.

Úgy gondolom, hogy a nukleáris leszerelés egy nagyon... nagy játszma, de Oroszország hajlandó rá, és szerintem Kína is hajlandó lesz rá

- fejtette ki a republikánus zászlóvivő, miközben I Dzsemjong dél-koreai elnököt fogadta.

Trump leszögezte, hogy nem engedhető meg a nukleáris fegyverek terjedése:

Meg kell állítanunk a nukleáris fegyvereket. Túl nagy az erejük.

Az amerikai elnök szerint Putyin augusztus 15-i alaszkai látogatása bizonyítja elkötelezettségét a tárgyalások mellett. "Az a tény, hogy eljött Alaszkába, a mi országunkba, szerintem nagy kijelentés volt arról, hogy meg akarja oldani ezt a kérdést" - közölte.

Trump ugyanakkor nem szűnő frusztrációját fejezte ki Oroszország ukrajnai támadásai miatt:

Minden beszélgetésem [Putyinnal] jó beszélgetés. Aztán sajnos egy bombát dobnak Kijevre... és akkor nagyon dühös leszek

- fogalmazott Trump.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images