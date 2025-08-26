  • Megjelenítés
Donald Trump: sokan szeretnének egy diktátort Amerikában
Donald Trump: sokan szeretnének egy diktátort Amerikában

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, szerinte az amerikaiak talán szívesen fogadnának egy diktátort, bár saját magát nem tartja annak - írja a Time.

Sok ember azt mondja, talán szeretnénk egy diktátort. Én nem szeretnék egy diktátort. Nem is vagyok diktátor. Egy józan ésszel rendelkező ember vagyok, egy okos személy.

- mondta az amerikai elnök az Ovális Irodában. Közvetlenül ezelőtt kritikusait idézte, akik szerinte azt harsogják róla: "Ő nem kell. Szabadság, szabadság [kell], ő meg egy diktátor."

Trump kifogásolta, hogy egyesek autoriter viselkedéssel vádolják, amiért előszeretettel nyúl a karhatalom bevetéséhez, és feszegeti elnöki hatalmának jogi korlátait.

Amikor látom, mi történik a városainkban, és aztán beküldöm a csapatokat, ahelyett, hogy dicsérnének, azt mondják, hogy megpróbálom megdönteni a köztársaságot

- panaszkodott Trump, "betegnek" nevezve kritikusait.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump visszautasítja az önkényuralmi hatalomgyakorlással összefüggő vádakat. 2023 decemberében a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy újraválasztása esetén nem lenne diktátor, "kivéve az első napján".

Trump egy 2024-es Time-interjúban ezt úgy tisztázta, hogy "szarkasztikusan" értette a mondandóját, de azt is hozzátette, hogy szerinte ez "sok embernek tetszik".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

