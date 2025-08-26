Donald Trump: sokan szeretnének egy diktátort Amerikában

Sok ember azt mondja, talán szeretnénk egy diktátort. Én nem szeretnék egy diktátort. Nem is vagyok diktátor. Egy józan ésszel rendelkező ember vagyok, egy okos személy.

- mondta az amerikai elnök az Ovális Irodában. Közvetlenül ezelőtt kritikusait idézte, akik szerinte azt harsogják róla: "Ő nem kell. Szabadság, szabadság [kell], ő meg egy diktátor."

Trump kifogásolta, hogy egyesek autoriter viselkedéssel vádolják, amiért előszeretettel nyúl a karhatalom bevetéséhez, és feszegeti elnöki hatalmának jogi korlátait.

Amikor látom, mi történik a városainkban, és aztán beküldöm a csapatokat, ahelyett, hogy dicsérnének, azt mondják, hogy megpróbálom megdönteni a köztársaságot

- panaszkodott Trump, "betegnek" nevezve kritikusait.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump visszautasítja az önkényuralmi hatalomgyakorlással összefüggő vádakat. 2023 decemberében a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy újraválasztása esetén nem lenne diktátor, "kivéve az első napján".

Trump egy 2024-es Time-interjúban ezt úgy tisztázta, hogy "szarkasztikusan" értette a mondandóját, de azt is hozzátette, hogy szerinte ez "sok embernek tetszik".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images