Donald Trump: sokan szeretnének egy diktátort Amerikában

Sok ember azt mondja, talán szeretnénk egy diktátort. Én nem szeretnék egy diktátort. Nem is vagyok diktátor. Egy józan ésszel rendelkező ember vagyok, egy okos személy.
- mondta az amerikai elnök az Ovális Irodában. Közvetlenül ezelőtt kritikusait idézte, akik szerinte azt harsogják róla: "Ő nem kell. Szabadság, szabadság [kell], ő meg egy diktátor."
Trump: https://t.co/2EpLkOaPZl— Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025
Trump kifogásolta, hogy egyesek autoriter viselkedéssel vádolják, amiért előszeretettel nyúl a karhatalom bevetéséhez, és feszegeti elnöki hatalmának jogi korlátait.
Amikor látom, mi történik a városainkban, és aztán beküldöm a csapatokat, ahelyett, hogy dicsérnének, azt mondják, hogy megpróbálom megdönteni a köztársaságot
- panaszkodott Trump, "betegnek" nevezve kritikusait.
Nem ez az első alkalom, hogy Trump visszautasítja az önkényuralmi hatalomgyakorlással összefüggő vádakat. 2023 decemberében a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy újraválasztása esetén nem lenne diktátor, "kivéve az első napján".
Trump egy 2024-es Time-interjúban ezt úgy tisztázta, hogy "szarkasztikusan" értette a mondandóját, de azt is hozzátette, hogy szerinte ez "sok embernek tetszik".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő beruházást jelentett be a Suzuki - Évente 1 millió autót gyárthatnak az új központban
Erős a verseny, lépni kell.
Izgulhat a geotermia-szektor: 22 milliárd forint sorsa dől el augusztusban
A távfűtőművek számára életbevágó az előttünk álló időszak.
Az EU-ba menekülnének a svájci cégek Trump vámjai elől
De az erős svájci frank is sújtja őket.
Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? – "Nincs kizárva" az együttműködés
Legalábbis a Kreml szerint.
Válságban a német autóipar: egy év alatt több mint 50 ezer munkahely szűnt meg
És ez még csak a kezdet.
A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát
Egy Fed Kormányzótanács tag a kulcs mindenhez.
Vége a lazaságnak: Kína bekeményít a karbonpiacon
A legnagyobb szennyezőket célozzák.
Minek megalkotni a világ legjobb vadászgépét, ha nem tud felszállni? - Újabb megoldással állt elő Washington
Folyamatosan akadozik a hajtóművek gyártása.
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.