Dübörög a fegyverkezés Európában - Újabb nagy dobásra készül a Rheinmetall

Az európai védelmi óriásvállalat, a Rheinmetall kedden jelentette be, hogy két közös vállalati megállapodás keretében lőport és 155 mm-es tüzérségi lövedékeket fog gyártani Bulgáriában, összesen több mint 1 milliárd eurós beruházással.

A német cég, amely az orosz-ukrán háború kirobbanása után indult európai védelmi képességfejlesztés egyik legnagyobb nyertese, folyamatosan keresi a közös vállalati lehetőségeket a kontinensen a gyártási kapacitások bővítése érdekében.

Bojko Boriszov, a bulgáriai kormányzó jobbközép GERB párt vezetője hétfőn Facebook-bejegyzésben közölte, hogy találkozott Armin Pappergerrel, a Rheinmetall vezérigazgatójával a vállalat düsseldorfi központjában, ahol a két közös üzemről tárgyaltak.

Boriszov elmondása szerint márciusban kezdett egyeztetni Pappergerrel a lehetséges közös gyártásról, és most Bulgária és a Rheinmetall előkészíti a NATO-szabványoknak megfelelő lőpor, töltetek és 155 milliméteres lövedékek gyártására vonatkozó terveket.

A megállapodásokat várhatóan a következő három hétben véglegesítik.

A Rheinmetall több európai országban is beruházásokat hajt végre új kapacitások létrehozására, és más védelmi cégekkel, köztük az olasz Leonardóval és az amerikai Lockheed Martinnal is szövetségben áll, hogy kielégítse a fő piacain – Európában, Németországban és Ukrajnában – jelentkező keresletet.

Örülünk a Bulgária által belénk vetett bizalomnak, és megbízható, hatékony partnerei leszünk az országnak

– közölte a Rheinmetall. A vállalat hozzátette, további részleteket a szerződések aláírása után fognak közölni.

Forrás: Reuters

