Égető szüksége lenne Amerikának az F/A-XX hatodik generációs vadászgépre, de a HQ-25 drónnal nyílt egy titkos kiskapu
Égető szüksége lenne Amerikának az F/A-XX hatodik generációs vadászgépre, de a HQ-25 drónnal nyílt egy titkos kiskapu

Az amerikai haditengerészet továbbra is elkötelezett az F/A-XX vadászgép program mellett, miközben a MQ-25 Stingray drón bevezetésétől jelentős képességnövekedést vár a repülőgép-hordozók légierejében - írta meg a The War Zone.

Daniel Cheever altengernagy, az amerikai haditengerészet légierejének parancsnoka a Tailhook Szövetség éves találkozóján nyilatkozott a haditengerészet jövőbeli repülőgép-fejlesztési terveiről. Az F/A-XX következő generációs vadászgép programmal kapcsolatban elmondta, hogy „készen áll a beszállítók közötti döntésre”, és izgatottan várja a fejleményeket. A program körül azonban bizonytalanság alakult ki, miután a Pentagon a 2026-os költségvetési javaslatában bejelentette, hogy befagyasztja az F/A-XX programot. A hivatalos indoklás szerint ez azért történt, hogy ne veszélyeztesse a légierő F-47-es programjának erőforrásait. A Boeing és a Northrop Grumman maradt versenyben a haditengerészeti vadászgép fejlesztésére.

A haditengerészet más magas rangú tisztviselői, köztük Daryl Caudle tengernagy, a haditengerészet legmagasabb rangú tisztje is nyilvánosan támogatták a program folytatását. Caudle szerint

„a haditengerészetnek igazolt igénye van a repülőgép-hordozóra telepíthető 6. generációs repülőgépre”, és kritikus fontosságú, hogy ezt a képességet a lehető leggyorsabban rendszerbe állítsák.

Cheever altengernagy az MQ-25 Stingray tanker drón programot is kulcsfontosságúnak nevezte. „Ez a kulcs, amely megnyitja a pilótás-pilóta nélküli együttműködést a repülőgép-hordozón” – mondta. A tervek szerint a drón 2025-ben repül először, és a 2027-es pénzügyi évben érheti el a kezdeti műveleti képességet.

Az MQ-25 bevezetésével felszabadulhatnak azok az F/A-18E/F Super Hornet vadászgépek, amelyeket jelenleg légi utántöltésre használnak. A haditengerészet korábbi becslései szerint a hordozóra telepített Super Hornet bevetések 20-30 százalékát a légi utántöltés teszi ki. A Stingray nemcsak ezt a funkciót váltja ki, hanem nagyobb hatótávolságot és hosszabb bevetési időt is biztosít. Az altengernagy megerősítette, hogy az MQ-25 a jövőben további szerepeket is betölthet, bár részleteket nem árult el.

A drón alapkonfigurációban hírszerzési, megfigyelési és felderítési (ISR) képességekkel is rendelkezik a légi utántöltés mellett.

A haditengerészet a légierő és a tengerészgyalogság nyomdokain halad az együttműködő harci repülőgépek (CCA) fejlesztésében, és érdeklődést mutat a Boeing ausztrál leányvállalata által fejlesztett MQ-28 Ghost Bat drón iránt is.

