Elképesztő beruházást jelentett be a Suzuki - Évente 1 millió autót gyárthatnak az új központban

A Suzuki Motor 700 milliárd rúpia (durván 2730 milliárd forint) értékű beruházást hajt végre Indiában a következő öt-hat évben, hogy növelje termelését, új modelleket vezessen be és megőrizze piaci részesedését a világ harmadik legnagyobb autópiacán.

India a Suzuki Motor legnagyobb piaca az értékesítés és a bevétel szempontjából, ahol a vállalat a piacvezető Maruti Suzukiban lévő többségi részesedésén keresztül van jelen.

Toshihiro Suzuki, a Suzuki Motor vezérigazgatója és elnöke szerint

a Maruti nyugat-indiai Gudzsarát államban található üzeme a világ egyik legnagyobb autógyártó központjává válik, tervezett évi 1 millió darabos kapacitással.

A Maruti kedden kezdte meg elektromos járműveinek kereskedelmi gyártását ebben az üzemben, és tervei szerint 100 országba fogja exportálni azokat.

Emellett az autógyártó és partnerei, a Denso és a Toshiba megkezdték a lítium-ion cellák gyártását is a hibrid autóikhoz.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kabir Jhangiani/NurPhoto via Getty Images