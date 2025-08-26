Elmondta Zelenszkij, hol lehet az orosz-ukrán elnöki békecsúcs

Az ukrán elnök keddi videóüzenetében közölte, hogy a héten kapcsolatba lépnek Törökországgal, az Öböl-menti államokkal és olyan európai országokkal, amelyek helyszínt biztosíthatnának az oroszokkal folytatandó tárgyalásoknak.

Az ukrán elnök arról nem beszélt, hogy mely európai országokra gondol, de Magyarországgal kapcsolatosan például korábban azt mondta, hogy "nehéz lenne" itt rendezni a csúcstalálkozót.

Részünkről mindent maximálisan előkészítünk a háború befejezése érdekében"

- jelentette ki Volodimir Zelenszkij.

Az elnök bejelentése idején Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője Katarban tartózkodott, ahol az ország védelmi miniszterével találkoztak.

Oroszország még mindig nem fogadta el a Donald Trump amerikai elnök által javasolt orosz-ukrán elnöki csúcs felvetését.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons