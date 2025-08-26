Az ukrán elnök keddi videóüzenetében közölte, hogy a héten kapcsolatba lépnek Törökországgal, az Öböl-menti államokkal és olyan európai országokkal, amelyek helyszínt biztosíthatnának az oroszokkal folytatandó tárgyalásoknak.
Az ukrán elnök arról nem beszélt, hogy mely európai országokra gondol, de Magyarországgal kapcsolatosan például korábban azt mondta, hogy "nehéz lenne" itt rendezni a csúcstalálkozót.
Részünkről mindent maximálisan előkészítünk a háború befejezése érdekében"
- jelentette ki Volodimir Zelenszkij.
Az elnök bejelentése idején Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője Katarban tartózkodott, ahol az ország védelmi miniszterével találkoztak.
Oroszország még mindig nem fogadta el a Donald Trump amerikai elnök által javasolt orosz-ukrán elnöki csúcs felvetését.
Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons
Elmondta Zelenszkij, hol lehet az orosz-ukrán elnöki békecsúcs
Itt találkozna Putyinnal.
NATO-ország területén történt incidens: Oroszország súlyos vádat vett elő
Ha ez igaz lenne, annak lehet, hogy tényleg drasztikus következményei lennének.
Megvan az új iPhone bemutatásának időpontja
Jönnek az órák is.
Trump kegyetlenül kiszúrt a dohányosokkal
Megszűnik a sikeres program.
Erdőtüzektől tartanak Görögországban
Figyelmeztetik a lakosságot.
Olyan hatalmas orosz sikerről jött hír, hogy ezt már azt ukrán vezérkar sem hagyhatta szó nélkül
Itt van Kijev álláspontja.
Bámulatos az állampapír-befektetők hűsége: 100 forintból 37-et még mindig PMÁP-ban parkoltatnak
A világért sem cserélnék el meglévő állampapírjaikat.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.